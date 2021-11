HBO Max censuró «Birds of Prey» en su catálogo y explica cuál fue el problema

Pese a ello, casi todo se ve igual a lo que se proyectó en la pantalla grande, a diferencia de ciertos detalles como las groserías por escrito o habladas. Por ejemplo, la novia del Joker ya no se llama así misma “Harley fucking Quinn” o, en otra escena, la camiseta de Renée Montoya ha sido modificada, ya que originalmente decía “I shaved my balls for this” (Me rasuré las bolas para esto), pero se puede apreciar el texto parcialmente difuminado. Cabe recordar que, previo a su estreno, fue clasificada en la categoría R por tener incluir violencia y lenguaje adulto.