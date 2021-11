Jhonny convoca a reunión a ganaderos y comerciantes por el aumento del precio de la carne

El alcalde Jhonny Fernández recorrió este domingo el mercado antiguo Abasto, ubicado en el tercer anillo de la ciudad, y evidenció que el precio de la carne de res estaba “elevado” por lo que anunció que para el lunes convocará a una reunión a los ganaderos y comerciantes para regular el costo del producto.

“Estamos viendo que está a 39 y 40 bolivianos el kilo de la carne de primera, cuando estaba en 36 y 37 bolivianos. La de segunda estaba en 28 bolivianas y ahora está en 30 bolivianos, hay una elevación (del precio)”, señaló la autoridad municipal.

Fernández dijo que en la reunión convocada para este lunes se pedirá una explicación a los productores y a los vendedores de la carne de res sobre el precio de venta, para después analizar si tiene justificación el aumento.

“Llevaremos adelante una reunión aclaratoria y sabremos cuál es la estructura de costo que tienen y manejan ellos, porque no se justifica que se eleve el precio de la carne. Primero haremos la verificación; segundo, se hará la reunión; y tercero, vendrá la sanción, porque si no hay justificativo, ellos (carniceros) no tienen por qué ellos estar elevando el precio”, dijo.

Según el alcalde, se notificará a quienes vendan la carne a un precio alto, y desde la próxima semana se irá sancionando a las personas que estén incurriendo en esta irregularidad. Asimismo, adelantó que los operativos en los mercados continuarán para controlar el precio y peso justo.