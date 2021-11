Jhonny dice que “los paros no son buenos” y que el Gobierno debe atender demandas contra Ley 1382

El alcalde de la capital cruceña, Jhonny Fernández manifestó que no está de acuerdo con los paros y movilizaciones que restringen las actividades cotidianas. Agregó que el Gobierno central debe escuchar a los sectores que demandan la abrogación de la Ley 1386.

“Creemos que los paros no son buenos, son medidas que restringen las actividades cotidianas”, manifestó Fernández.

La autoridad también expresó que si existen protestas de gremiales, transportistas y otras instituciones en rechazo a la Ley 1386, el Gobierno debe buscar diálogo para dar respuestas a sus inquietudes.

“(Si existe rechazo) es porque no está bien hecha esa ley. No solo debe ser anulada, si hay que ir al diálogo para buscar respuestas a la ciudadanía que busca que no le cercenen sus derechos constitucionales, hay que hacerlo”, manifestó la autoridad.

Fernández explicó que el lunes, cuando está previsto se realice un paro nacional convocado por gremiales, los servicios de emergencias como seguridad, limpieza y salud trabajarán con normalidad. “En las otras unidades vamos a evaluar”, señaló.

Sobre la Ley 342 de Desarrollo Económico, el alcalde señaló que cercena competencias de los gobiernos municipales y que no permitirá un retroceso en este tema.

“La autonomía ha costado conquistarla, es un derecho que vamos defender”, aseguró.