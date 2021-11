Jorge Cavero, un médico boliviano convertido en ángel de la guarda de los latinos en Illinois

Sí, pero el reconocimiento no es sólo para mí, sino para el equipo con el que trabajo. Estoy en el centro hace 30 años, éste fue creado en los 70. Cuando ingresé a la universidad, no sabía que existía, pero mi idea era ayudar a estudiantes de Medicina latinos con un fondo para que no dejarán de estudiar por falta de recursos económicos. Comencé gracias a Jorge Giroti, director del centro.

El certificado de reconocimiento del Senado de Illinois.

Al inicio, dudaron, pero pronto se dieron cuenta de que no había ningún interés, sólo ayudar. Comenzamos a reclutar estudiantes latinos, a realizar cenas donde hablábamos con ellos; visitamos secundarias para decirles que podían estudiar Medicina. La respuesta siempre era que no podían ingresar a la universidad, que no entendían el proceso; entonces, les ofrecíamos ayuda y logramos resultados. El programa se fue notando, los políticos nos llamaban para felicitarnos y hablábamos con ellos para conseguir fondos. Buscábamos al Gobierno para contarle lo que estábamos haciendo y pedir recursos. Como veían que el centro era útil y daba servicio a la población latina, nos ayudaban. Ahora la universidad nos dará el dinero y no tendremos que ir a tocar puertas cada año.

¿Desde cuándo será esa ayuda?

Somos parte de la universidad que es estatal y gran parte de sus fondos vienen del Gobierno, pero nosotros gestionábamos nuestros fondos. Ahora vendrán por la universidad, es algo establecido, el sueño hecho realidad. Ahora somos reconocidos y el orgullo de la universidad porque somos una de las facultades más diversas. Este año, recibimos 45 millones de dólares de los dueños de Amazon como reconocimiento a la diversidad que apoyamos, a las minorías, entre ellas, mujeres.

¿Lo positivo en esta causa?

La Facultad de Medicina, porque reconoció el trabajo, el orgullo y prestigio que traíamos. Hubo años en que el Gobierno nos ayudaba con muy poco, pero la universidad nos daba el dinero que necesitábamos. Muchas veces pagó la electricidad, hasta los sueldos, eso nos animaba.

¿Lo negativo?

Cuando comenzaron a notar que el ingreso de latinos subía, alguien llamó al Gobierno para pedir una investigación. Sugerían que había un fraude. Me dolió en el alma, pero entiendo el mundo en el que vivimos.

¿Cómo se defendieron?

Fuimos con los investigadores. Fui yo, presenté mi caso, mostré las notas de los admitidos desde la secundaria, del preuniversitario, de sus exámenes de admisión, explicándoles que era tan estricto que yo no podía cambiar notas ni nadie en la universidad, que el fraude era imposible porque tendría que haber sido a todo nivel. Hablamos unas cuatro horas, finalmente el inspector me felicitó porque vio que el centro trabajaba transparentemente. Al día siguiente, continuamos como si nada. Tenemos una meta y avanzamos hacia ella, sin ceder un paso.

¿Cuáles son los planes con el centro y la clínica?

La meta con la clínica es una ampliación. Triplicaremos el área que ocupamos para tener un área de tomografía, ultrasonidos, radiografías. Además, negociamos para expandir nuestro modelo con un grupo que está en Florida; buscamos abrir unos 20 centros en barrios latinos de Chicago.

Con el Centro Hispánico de Excelencia buscamos hacer crecer más el programa. Invitamos a los estudiantes latinos de otras facultades para tratar de darles más energía para que recluten a más hispanos.

¿Usted es una persona con mucho dinero?

No, no, no. No tuve ninguna herencia, sólo fue la visión y el deseo de lograr mi objetivo. Cuando me gradué, comencé a trabajar en los suburbios donde gané mucho dinero, pero no le veía sentido, así que me fui a Illinois y llegué a la esquina donde hoy está la clínica. Al inicio fue difícil porque todo lo que ganaba lo invertía para hacer crecer los servicios y la clínica, por la comunidad, felizmente la comunidad despertó y crecimos más. Comenzamos a traer más médicos. Los empleados los reclutamos de la comunidad, todo lo que compramos es del vecindario para promover el desarrollo de la comunidad.

En la universidad comencé a aportar para las becas.

¿Cómo fue ese aporte?

Desde que instauré el fondo, son más de un millón de dólares lo que di en becas, pero, si tuviera más, daría más; tengo aún dos pequeños hijos en secundaria a los que tengo que pagarles los estudios.

¿Recibe algún pago?

El decano me designó unos ingresos nominales para compensar en algo los gastos, pero con eso logramos ayudar a dos estudiantes más cada año. Es un lindo trabajo con una satisfacción incalculable para mí y mi familia. Mi esposa me apoya, es una doctora de emergencia pediátrica en el Hospital de Chicago, tremenda estudiante, toda su vida estudió con becas en las mejores universidades del país.

Con el centro se benefició incluso a mamás solteras.

Sí, tenemos una doctora de emergencias en un hospital muy grande y prestigioso que fue mamá a los 16 años, cuando estaba en secundaria. Su sueño era estudiar Medicina, pero se había embarazado, el centro la apoyó y lo logró. Ella cuenta que su familia no creía que lo lograría.