Las fechas 26 y 28, claves en los cálculos de Bolívar

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

¿Bolívar puede alcanzar la corona? Tiene posibilidades, pero está difícil, ya que no depende de lo que haga en las restantes cinco fechas que le toca jugar en el torneo único de la División Profesional.

La única ventaja que tiene de su lado el equipo de Antonio Carlos Zago es que se mide con The Strongest y con Always Ready, encuentros en los que podría restarles tres puntos, pero, aun en ese caso, necesita que tanto atigrados como millonarios pierdan un par de puntos más en el camino para meterse en la lucha por conseguir su corona 30.

Las posiciones se encuentran de la siguiente forma: Always Ready es primero con 54, The Strongest e Independiente tienen 53 y los celestes están cuartos con 49 unidades.

La primera gran final de Bolívar será a la vuelta del receso, cuando se mida con el Tigre en una nueva versión del superclásico de Bolivia. Un triunfo lo dejaría a un solo punto de los segundos y a la espera de lo que haga en esa fecha Always Ready en la visita que hará a Real Potosí, que pelea por salir del indirecto.

Ojo que no hay que olvidarse de Independiente, que en esa fecha, 26, visita a Royal Pari en la capital oriental.

La calculadora celeste

El DT Zago ha hecho los cálculos para que en las jornadas 26 y 28 tenga un panorama más claro y sabe que gran parte de sus posibilidades se juega en el clásico con más historia en el fútbol boliviano.

La casuística que manejan los celestes va así: ganarle a The Strongest, que Always pierda en la Villa Imperial y que Royal Pari le gane a Independiente en Santa Cruz. Entonces, la tabla en la siguiente fecha quedaría como sigue, Always Ready, 54, The Strongest e Independiente con 53 y Bolívar con 52.

Los celestes apuntarán a seguir ganando en su visita a Wilstermann y los juegos que tiene en La Paz con Palmaflor. El encuentro del desnivel con el puntero sería en la penúltima fecha, en un partido para alquilar balcones en Villa Ingenio. Queda claro que antes de ir a El Alto, Bolívar debe ganar todo y, si millonarios, atigrados y capitalinos dejan algún punto más en el camino, en la fecha 28, no le caerá nada mal.

Ahora bien, todo este juego de posibilidades no tendrá el valor que los aficionados bolivaristas esperan si fallan en el clásico, si Independiente va a la capital oriental y gana a Pari; pero especialmente si Always Ready hace suyo el triunfo en Potosí, frente a Real.

El panorama ha cambiado para Bolívar, los 18 puntos consecutivos que ha sumado le plantean una esperanza, que no depende de sí mismo, pero que es en fin una esperanza para el sueño que tiene de llegar al título.