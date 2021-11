Las Londras: identifican a sujeto armado y destituyen a dos fiscales

A partir de las imágenes difundidas que reflejan el ataque armado y secuestro por parte de avasalladores del predio Las Londras a 17 personas, entre policías, periodistas y productores, se identificó a uno de los encapuchados armados. Éste acompañaba al director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, en una inspección al predio ubicado en Guarayos.

En tanto, la investigación que lleva adelante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz reporta algunos obstáculos, puesto que los fiscales de los municipios de Guarayos y San Julián, Groberdt Orlando Vela y Basillo Villa, fueron destituidos de forma sorpresiva, pese a tener bajo su responsabilidad la investigación del caso.

Según El Deber, la destitución se dio por las presiones y amenazas de parte de representantes de sectores sociales afines a la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y de los interculturales.

Vela y Villca expresaron su desacuerdo por su destitución, ya que solamente aplicaron las normas contra personas acusadas de delitos de tráfico de tierras, avasallamiento armado, atentado contra la vida de las personas, uso ilegal de armas de fuego, dinamita, maquinaria pesada e incluso por disparar en contra de policías y civiles.

Vega reveló que todo empezó tras la toma violenta de tierras y propiedades de la familia Barbery, en Guarayos. La Policía y la Fiscalía actuaron y se capturó a uno de los cabecillas, Dulfredo Suárez do Santos, que amenazaba a los fiscales y a los policías. Decía pertenecer a la Csutcb y ser dirigente con aval del Gobierno. Vega lo imputó por avasallamiento, tráfico de tierras, portación de armas y tentativa de homicidio; pidió su detención por seis meses, pero el juez sólo fijó un mes.

“Lo enviamos a Palmasola porque los avasalladores y dirigentes de la Csutcb me amenazaron con tomarme de rehén, con bloquear y evitar el traslado a la cárcel. El juez, por miedo, sólo le dio un mes de detención, pero yo amplié y me concedieron por un mes más. Dulfredo Suárez do Santos me decía delante de los policías: ‘Aténgase a las consecuencias, soy de la Central Única de Trabajadores Campesinos’, pero igual lo cautelé porque era nuestro trabajo”, dijo.

Tras su destitución, Vega afirmó que el grupo armado que avasalló el predio de la familia Barbery es el mismo que baleó e hirió a cinco policías, que quemó buses a la familia Yucra y que últimamente secuestró y torturó a periodistas, policías y trabajadores.

“Es el mismo método, actuaron igual. Entran con armas de fuego, dinamitas, con maquinaria pesada, tractores oruga. Dicen ser simples campesinos, pero primero avasallan con violencia contra las personas y después dicen que son tierras fiscales y empiezan a hacer trámites cuando debe ser al revés.

TUTO VE GOBIERNO “SIN RUMBO”

El expresidente Jorge Quiroga afirmó que la incursión policial sin resultados en la zona de Guarayos, donde el pasado 28 de octubre se secuestró a policías y periodistas, muestra un “gobierno sin rumbo y una Bolivia sin estado”.

Dijo que decenas de criminales armados asaltan propiedades, secuestran policías, toman rehenes y disparan contra periodistas y el resultado es que no hay ni un arrestado, nadie está procesado y autoridades policiales afirman que se trata de un mero “altercado”.

Asimismo, el líder de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa calificó como denigrante, criminal e inadmisible el secuestro y trato a periodistas por parte de avasalladores.