Madre de niña embarazada señala que nunca estuvieron de acuerdo con interrupción del embarazo

La mujer afirmó que se encuentra incomunicada con su hija desde que fue ingresada a un centro de acogida. Dijo que no descartaron con su hija, dar en adopción al bebé.

Fuente: Unitel

La mamá de la niña de 11 años que está embarazada señaló que está incomunicada con su hija desde que fue ingresada a un centro de acogida. Indicó que desde que tuvieron contacto con médicos en Yapacaní donde le explicaron los riesgos, ni ella ni su hija estaban de acuerdo con la interrupción de la gestación.

“Desde que me explicaron en el hospital de Yapacaní que había un riesgo en ambos casos, tanto como en el aborto, como de continuar con el embarazo, nosotros decidimos que continué con el embarazo”, manifestó la madre de la menor en una entrevista con La Revista de UNITEL.

La mujer contó que la Fiscalía la amenazó a ella y a su familia y les indicaron no podían decidir si la gestación continuaba.

Señaló que la última vez que vio su hija se encontraba estable pero un “poco recaída”.

Agregó que desde el momento que la niña salió de la Maternidad Percy Boland de Santa Cruz fue ingresada por decisión de la Defensoría y de Derechos Humanos a un centro de acogida y desde entonces no ha vuelto a tener contacto con la menor.

“No me permiten verla, no me dijeron por qué (…) me dijeron que va a estar bien atendida y que no puedo visitarla hasta un aviso que me diera la Defensoría”, señaló.

Explicó que no ha participado en ninguna de las reuniones que ha habido entre la Defensoría del Pueblo, los médicos de la Maternidad y la Iglesia y solo le dijeron que no podía decidir sobre su hija.

“La verdad no he participado en las reuniones, en ninguna de las reuniones he participado”, señaló.

Agregó que tras el embarazo, una de las opciones que contemplaron con su hija es criar al bebé, pero no descartaron darlo en adopción.

«Ella quiere que ese bebé nazca vivo, pero así como dicen los analistas psicológicos ella dice que no quiere criarlo«, señaló la madre de la niña.