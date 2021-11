Manfred confirma Día del Peatón para el domingo y dice que «no queremos más cuarentenas»

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó la jornada del lunes que, a pesar de los contagios de Covid-19 registrados estas últimas semanas en el municipio, se llevará adelante el Día del Peatón este domingo «con todas las medidas de bioseguridad».

Fuente: Opinión

«No queremos más cuarentenas. Encerrarnos en nuestras casas no es lo mejor. Por eso, necesitamos el apoyo de la población. Vamos a llevar adelante el Día del Peatón con todas las medidas. No haremos aglomeraciones. Hay una ley. Priorizaremos la salud. Estamos trabajando en un sistema que no haga concentraciones de la ciudadanía. Vemos cómo avanzar, pero sí habrá Día del Peatón», aseguró, ante los medios de comunicación.

La actividad fue suspendida en marzo por la pandemia.

Se desarrolló en septiembre y prevén realizar la misma por última vez en el 2021 este domingo 5 de diciembre.