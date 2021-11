Más de una veintena de países dejará de financiar en el exterior proyectos de energía fósil

La presión de Gran Bretaña logra el apoyo de EE. UU. e Italia pero no de China, Japón o Alemania

El Reino Unido está acorralando a los países para que se comprometan a dejar de financiar fuera de sus fronteras con dinero público proyectos e instalaciones de combustibles fósiles. La declaración de este jueves en este sentido promovida por el gobierno británico se ha visto, sin embargo, devaluada por la ausencia de algunos países clave.

Más de 20 países e instituciones financieras detendrán todo el financiamiento para el desarrollo de combustibles fósiles en el extranjero y desviarán el gasto a la energía verde a partir del próximo año.

La declaración señala que esta acción conjunta es necesaria para garantizar que el mundo siga una senda ambiciosa y claramente definida para lograr un balance de emisiones netas cero que sea coherente con el límite de calentamiento de 1,5 °C y los objetivos del Acuerdo de París.

Y el punto clave reza: “pondremos fin al nuevo apoyo público directo al sector internacional de energía de combustibles fósiles para fines de 2022, excepto en circunstancias limitadas y claramente definidas”.

Gran avance

La medida marca un impulso significativo para la transición a combustibles limpios. Los países involucrados incluyen a EE. UU., Reino Unido, Italia, Canadá y Dinamarca, así como la UE, entre otros. El Banco Europeo de Inversiones es una de las instituciones financieras firmantes.

La inclusión de EE. UU. es extremadamente importante. Es uno de los principales países que subsidian proyectos internacionales de combustibles fósiles y hasta ahora ha impulsado el desarrollo de GNL en lugares clave, incluidos el sur y sudeste de Asia, Europa central y oriental y Mozambique.

El acuerdo evitará la financiación de cualquier desarrollo de combustibles fósiles, incluido el gas, aunque existen algunas lagunas.

Desviar su financiación de los combustibles fósiles a iniciativas de bajas emisiones de carbono generará -se ha estimado- 17.800 millones de dólares al año en todo el mundo para destinarlos a energía limpia.

Sin embargo, China y Japón, dos grandes financiadores del desarrollo de combustibles fósiles en todo el mundo, han rechazado la iniciativa. Italia, copresidente de las conversaciones sobre el clima de la COP26, se negó a firmar, según diversas fuentes. También era muy esperada la opinión de Alemania.

Ausencias destacadas

Y otra gran laguna. Los países involucrados en la firma podrán, no obstante, continuar desarrollando sus propios recursos de combustibles fósiles de fronteras adentro, incluidos los yacimientos de petróleo y gas.

Estados Unidos tiene al menos 24 proyectos de combustibles fósiles pendientes que representan más de 1,6 gigatoneladas de posibles emisiones de gases de efecto invernadero. El Reino Unido está otorgando licencias para nuevos campos de petróleo y gas en el Mar del Norte, a pesar de albergar la cumbre climática Cop26 en Glasgow.

El Reino Unido también podrá seguir adelante con la financiación de un polémico campo de extracción de gas en Mozambique, porque ese proyecto ya está en trámite y la iniciativa cubre solo nuevas inversiones. El financiamiento para combustibles fósiles de fuentes privadas tampoco se verá afectado por el acuerdo.

La medida también se basa en los esfuerzos del Reino Unido para poner fin a la financiación exterior del carbón, como presidente del G7 este año y anfitrión de la Cop26.

El G7 acordó en mayo dejar de financiar el desarrollo del carbón en el extranjero, a pesar de la resistencia de Japón y China, uno de los mayores financiadores del desarrollo del carbón en todo el mundo.

Transición justa

Otro anuncio importante es el lanzamiento de la Beyond Oil and Gas Alliance, cuyo objetivo es poner fin a las nuevas exploraciones de petróleo y gas. Cerca de 42 países se han adherido a la declaración «Coal to Clean» de Alok Sharma, que reclama: 1) un rápido aumento de la generación de energía limpia; 2) una transición desde la energía del carbón; 3) el fin de la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón; 4) una transición justa e inclusiva para los trabajadores y las comunidades. Entre los principales países firmantes de la declaración se encuentran Canadá, Chile, Alemania, Italia, España y Vietnam.

Collin Rees, director de programa del grupo de campaña Oil Change International, dijo que la iniciativa marcaría un cambio importante en las perspectivas de la inversión en combustibles fósiles en todo el mundo.

Dijo: “Este es un gran paso adelante. Esto representa una parte importante de la financiación pública internacional actual para los combustibles fósiles. Es algo realmente importante, aunque puede haber algo de demonio en los detalles «.

La Agencia Internacional de Energía informó en mayo que debe terminar todo nuevo desarrollo de recursos de combustibles fósiles este año si el mundo quiere limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

Transición energética

El pacto también se incluye la promesa de dar apoyo completo hacia la transición de energía limpia, utilizando los recursos para mejorar lo que pueda ofrecer el sector privado. Asimismo, prometen alentar a otros gobiernos, sus agencias oficiales de crédito a la exportación y las instituciones financieras públicas a implementar compromisos similares en el futuro.

Esto implica impulsar negociaciones multilaterales en organismos internacionales, en particular en la OCDE, para revisar, actualizar y fortalecer sus marcos de financiamiento para alinearse con los objetivos del Acuerdo de París. Este mismo enfoque también “guiará nuestro enfoque sobre los directorios de los bancos multilaterales de desarrollo” dice la declaración

La lista incluye, además, a Finlandia, Nueva Zelandia, Portugal y Suiza así como a países africanos