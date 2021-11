Ministro de Salud dice que Rómulo Calvo cobró durante 15 meses Bs 360.000 de forma ilegal entre 2020 y 2021

El Ministerio de Salud y Deportes informó este jueves que el médico Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, habría cobrado durante 15 meses de manera irregular un sueldo de Bs 24.000, lo que hace un aproximado de Bs 360.000 entre 2020 y 2021, irregularidad que deberá explicar jurídicamente en la demanda que interpuso ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que se cuenta con las pruebas que establecen esa grave irregularidad.

El ministro Jeyson Auza afirmó que tras el resultado del proceso administrativo que evidenció esa ilegalidad se determinó investigar a ocho funcionarios involucrados en el caso Calvo y a clanes familiares que se beneficiaron de la Caja Petrolera en desmedro de los miles de aportes de los trabajadores afiliados a esa entidad aseguradora.

“Mientras existe personal de Salud que en este momento está dando todo por defender la salud y la vida del pueblo boliviano, tenemos personas, como el señor Calvo que cobra 24.000 bolivianos cada mes y sin trabajar. ¿Cómo es posible que en la gestión 2020 este señor no haya asistido a trabajar?; en enero trabajó siete días, en febrero seis, en marzo cinco, en abril, mayo, junio y julio no hay registros que haya trabajado, en agosto trabajó ocho días, en septiembre trabajó cinco, en octubre, noviembre y diciembre no registra su asistencia, no existe trabajo realizado y el sueldo le ha llegado todos los meses, los 24.000 bolivianos”, aseguró la autoridad en un breve contacto con los periodistas.

La autoridad explicó que esa misma situación se registró entre enero, febrero y marzo de este 2021, por lo que se determinó que se haga un minucioso seguimiento a ese caso.

Enfatizó que se pondrá un alto a esas arbitrariedades y cuestionó el porqué del personal de esa entidad aseguradora permitió esa situación y no asumió la responsabilidad jurídica y administrativa de tomar las acciones necesarias para transparentar la CPS en Santa Cruz en su momento.

“Hoy el señor Calvo agarra y nos pone una demanda; que nos ponga las demandas que vea conveniente, nos vamos a defender, porque no estamos haciendo otra cosa más que aplicar la normativa (…). Aquí quiero marcar una clara diferencia; esto no tiene nada que ver con los conflictos suscitados recientemente, como Ministerio de Salud estamos tomando evaluaciones administrativas y jurídicas, porque si no lo hacemos nos convertimos en encubridores, en cómplices y no voy a asumir ese papel y si él ha hecho la demanda ante la OIT contra mi persona y otras autoridades que las haga, no vamos a parar”, sentenció.

Lamentó que la CPS se haya convertido en un botín de beneficio para clanes familiares, toda vez que se evidenció que existe personal de primer, segundo y tercer grado de consanguineidad trabajando en esa institución a desmedro del abuso y recursos de los afiliados a esta entidad de seguro.

“No nos vamos a quedar acá, no vamos a permitir que personas valiéndose de su poder político intimiden a personas e instituciones, nosotros, con toda la firmeza y del lado de la razón, vamos a tomar las acciones que sean necesarias”, añadió Auza.