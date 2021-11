Oposición: Declaración de Cox muestra que el Gobierno actúa con grupos irregulares como en Venezuela

Fuente: paginasiete.bo

El jefe de bancada de Creemos, José Carlos Gutiérrez, manifestó que las declaraciones del viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, quien señaló que no investigarán a desbloqueadores, son la muestra de que el Gobierno actúa con grupos irregulares con complicidad de la Policía, similar al régimen de Venezuela.

Videos muestran que cuando existen protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro, la Fuerzas Armadas salen a reprimir a los manifestantes con ayuda de los denominados “colectivos”, que son grupos organizados de la sociedad civil por los chavistas.

“La negación de grupos irregulares, de milicias organizadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), con complicidad de la Policía, para atacar a la población civil es la muestra de que el Gobierno actúa con grupos paramilitares como lo hace la dictadura de Venezuela. El Gobierno sigue los pasos de Venezuela, lo consolidó Corea del Norte, Cuba y lo consolida Nicaragua”, manifestó Gutierrez.

Ayer, durante la primera jornada de paro en Santa Cruz, encapuchados se movilizaban en dos camiones por la ciudad para proceder a los desbloquear con violencia. Videos de medios locales muestran que los uniformados no hicieron acciones para detener a estas personas y agredían a la población en su presencia.

En algunos puntos de cierres de vías, policías despejaban las calles de manera agresiva, increpaban e insultaban a la población. “No me tutees, no me tutees que no soy de tu edad mocoso de mierda”, le dijo un uniformado a un civil.

El legislador de Creemos manifestó que instarán al Comité Pro Santa Cruz a denunciar a estos grupos irregulares. Asimismo advirtió que el Ejecutivo busca el enfrentamiento entre bolivianos.

“Este gobierno, a la cabeza de Luis Arce, son los responsables de la confrontación del país, están sembrando el conflicto a la población. Advertimos a la población que nos estamos jugando las últimas cartas de la libertad, por eso pedimos que apoyen el paro y luchen por la restitución de los dos tercios en la Asamblea Legislativa y la abrogación de la Ley 1386”, enfatizó.

Por su parte, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena calificó de inaceptable que el nivel central del Estado respalde a grupos irregulares. Agregó que interpondrán acciones ante la comunidad internacional para denunciar este tipo de hechos.

“Los del Gobierno son unos mediocres violentos y echan mano de estas tácticas bajo el pretexto de que no van a permitir un golpe de Estado. En coordinación con Creemos estamos articulando un mecanismo permanente de denuncia ante la comunidad internacional e instituciones de derechos humanos, fundamentalmente”, complementó.