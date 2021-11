Parlamentarios de Creemos denuncian grupos irregulares en camionetas que desbloquean con violencia

¿Las milicias del MAS son protegidas por la Policía? cuestionan los parlamentarios.

En la ciudad de Santa Cruz, un grupo de parlamentarios, junto a ciudadanos, se apostaron frente al comando de la Policía cruceña para protestar por los supuestos grupos irregulares que amendrentaron a los vecinos en los punbtos de bloqueo.

El diputado de Creemos, Erwin Bazan, denunció que grupos irregulares armados circulan en camionetas levantando los puntos de bloqueos a punta de vioencia, y dijo que son milicias armadas del MAS.

Así también, Bazán informó que como parlamentarios, exigirán al comandante que se libere a todos los arrestados en los puntos de bloqueos porque no son delincuentes y que no permitirán que el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo diga que el pueblo es golpista. El parlamentario cruceño pide se respete el derecho a la protesta porque la Policía no puede desbloquear.

