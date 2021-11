Pato admite contacto con Bolívar: «La mejor manera de ayudar a Wilster es dejándole plata»

Patricio Rodríguez reconoció anoche que “hay un contacto” con el club Bolívar. El argentino resaltó que si se concreta su salida de Wilstermann, “quiero que sea de la mejor manera y hoy la mejor manera por la (mala) situación (económica) es dejándole plata al club”.

Pato Rodríguez volvió el viernes a Cochabamba, luego de haber pasado unos días en su país. “Hay un contacto, es la realidad. Estoy muy agradecido de que se fijen en mí, ya sea en Bolivia o fuera de Bolivia. Para el jugador es muy lindo que lo miren de otros lugares”, dijo el futbolista que fue entrevistado por el programa Dosis Deportiva.

Luego de firmar autógrafos a los aficionados aviadores que asistieron a la Feicobol, Pato destacó que “para mí Wilstermann es muy fuerte, es la realidad. Y siempre que yo pueda hacerle un bien al club, se lo haré. Si yo tengo una posibilidad de irme y tiene que ser a un club de acá porque al club le sirve y porque a mí me sirve, bienvenido sea. Si me toca esa posibilidad, quiero que sea de la mejor manera y hoy la mejor manera para la situación de Wilstermann es dejándole plata al club”.

Justificó que “si yo soy una herramienta para que el club pueda generar y obviamente, no soy hipócrita, le sirve a mi familia y me sirve deportivamente, bienvenido sea. La idea es irme feliz de acá y por nada del mudo hacer algo errado, no está en mi cabeza. Me han ofrecido de muchos lugares esa posibilidad de hacer algo de una forma en la cual yo creo que no me interesa. Si me toca irme, quiero que sea bien, como llegué, como estuve, como me mantuve y quiero que sea de la misma manera, agradecido, con la frente en alto, sin deberle nada a nadie y haciéndole un bien al club”.

Adelantó que en las próximas semanas “tendremos un panorama más claro de toda la situación. Si se llega a un acuerdo, si es bueno para el club, si es bueno para mí y si todos estamos de acuerdo, espero que lo puedan entender. Me gustaría tener un contacto grande con los hinchas y que sepan que mi decisión es del corazón y para una mejoría del club”.

“Si esa posibilidad es para ayudar al club y a mí me sirve, creo que hasta la gente tendrá una buena recepción porque saben la historia en la que está este club., es complicada y nosotros los jugadores somos las herramientas para que el club pueda subsanar muchas cuestiones. Si soy yo ese jugador, estoy muy feliz de hacerle un bien al club. Soy feliz en Wilstermann, tengo muchas amistades”, insistió el jugador de 31 años.