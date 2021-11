Periodista de Perú: «Martins es un delantero que ya quisiéramos tener nosotros»

Alex Maticorena, de la Radio La Jefa, destacó al delantero boliviano y también al arquero Lampe, en la previa del partido por eliminatorias entre Perú y Bolivia

Rainer Duran

El delantero boliviano Marcelo Martins inspira mucho respeto en Perú, en la antesala del partido que la Verde sostendrá con la selección incaica, este jueves (22:00), en el estadio Nacional de Lima. El partido corresponde a la fecha 13 de las eliminatorias al Mundial Catar 2022.

El periodista Alex Maticorena, del programa A ras de la cancha, que se emite por Radio La Jefa, fue consultado por DIEZ sobre qué jugador boliviano inspira más respeto en Perú y no dudó en nombrar a Martins y al arquero Carlos Lampe.

“Destaco a dos jugadores: Lampe, que es un arquerazo, y Marcelo Martins, que es un delantero que ya quisiéramos tener nosotros, pero lo tiene Bolivia. Son los jugadores más importantes. Martin se acomoda y se las arregla solo arriba, si tiene dos oportunidades por lo menos mete una”, dijo el comunicador peruano.

Y no es para menos, Martins es el capitán y goleador histórico de la selección boliviana, además es el máximo artillero de las actuales eliminatorias con ocho tantos.

Maticorena, también se refirió a la percepción que tiene el periodismo peruano sobre el favoritismo de su selección sobre la boliviana, pese a que en la tabla de posiciones la Verde tiene un punto más.

“No sé si todos, pero una gran mayoría cree que a esta selección boliviana se le puede ganar con facilidad, algo que no comparto, porque he visto partidos de Bolivia y futbolísticamente no te llena los ojos, pero en la tabla está por encima de Perú”, dijo Maticorena.

“Para mi hay una diferencia en cuanto a los caminos que tienen estas dos selecciones este jueves, Perú tiene uno solo, que es ganar, el empate no le sirve; en cambio, a Bolivia le sirve ganar o empatar, si Bolivia vuelve a La Paz con el empate se va feliz y seguirá sobre Perú en la tabla”, agregó.

En Perú aún está vivo el recuerdo de la victoria boliviana por 1-0 en La Paz, en octubre. Los incaicos tenían un hombre más, jugaron mejor, pero la Verde se quedó con el triunfo por 1-0.

“Desde lo futbolístico, Perú tendría que ser superior a Bolivia, pero en ese terreno el último antecedente que tenemos es el partido del mes pasado, cuando Perú dominó, pudo ganar, tuvo llegadas claras, tenía un hombre más en cancha, pero al frente tuvo un arquero que las sacó todas y luego Bolivia hizo un gol y salió victoriosa”, recordó el periodista peruano.