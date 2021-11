Qué es el neoliberalismo, quién lo impulsó y por qué algunos niegan que existe

Kast, por su lado, alza banderas del credo neoliberal como el libre mercado o la intervención mínima del Estado en la economía, y en su programa de gobierno cita a uno de los mayores referentes de esa línea de pensamiento: el economista estadounidense Milton Friedman.

Sin embargo, el programa de Kast carece de mención explícita alguna al neoliberalismo.

Un adversario, distintas escuelas

Las ideas neoliberales ganaron fuerza en particular desde la década de 1970, cuando la estanflación y otros problemas económicos en Occidente sembraron dudas sobre las políticas keynesianas, y muchos buscaron alternativas.

¿Un modelo exportable?

«¿Neoliberalismo? No existe», escribió el economista Daniel Altman en el diario The New York Times en 2005, para argumentar que los países ricos nunca se habían abierto realmente al libre comercio.