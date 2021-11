Space-Force. ¿Ciencia ¿ficción? ¿o realidad?

Fico Villa

A futuro, quizás el siglo XXI sea recordado como el siglo en el que todo lo concerniente a este planeta era considerado menor. Veamos. Los que quieren un nuevo orden mundial basado en lo mundano también llamados globo-fóbicos, han formado el AUSKUS (*), es decir la unión militar de Australia, Reino Unido y los

Estados Unidos de América, al mando de Joe Biden. Esta alianza es extra-OTAN. Por su parte, los patriotas, conservadores y tradicionalistas pero con un currículo histórico tremendamente superior a los anteriores han hablado. Y el que más ha dado la voz de alerta no es otro que Vladimir Putin quien en un excelso círculo de pensadores rusos (El Club Valdai) se ha pronunciado de manera terminante.

¿Qué ha dicho tan fuerte Vladimir Putin? Bueno, entre otras cosas, que arreglar el cambio climático en base a las energías renovables es un asunto muy caro y que hay que avisarle de esto a Greta Thunberg. También que lugares como África merecen el mismo desarrollo que aquellos que abogan por las energías limpias (como la eólica o la solar) lentas y caras.

Que el coronavirus nos ha recordado lo vulnerables que somos y que aquellos a quienes les corresponde deberán explicar en qué se equivocaron…

Que aquellos países rezagados en el desarrollo pueden acercarse peligrosamente al extremismo, al no poder acercarse a los líderes.

Que los impresionantes logros en inteligencia artificial, electrónica, comunicación, genética, bio-ingeniería y medicina plantean desafíos peligrosos.

Siguiendo a Putin, entonces, ¿dónde está el límite de interferencia en el cuerpo humano al extremo que una persona deja de ser ella misma y se convierte en otra entidad? (Transhumanismo)

¿Cuáles son los límites éticos generales en un mundo en el que el potencial de la ciencia y las máquinas es casi ilimitado? ¿Qué significará esto para cada uno de nosotros, para nuestros descendientes más próximos?

Asimismo, Putin insistió en que se ha demostrado que los estados nacionales están por encima de las redes sociales y que estos no están en extinción; y que, luego de la Segunda Guerra Mundial (SGM), no se pueden ya replantear los roles del hombre y la mujer, padres y madres, y que no se deben enseñar a los niños cosas que sobre las que no pueden decidir sin la intervención de sus padres.

Todas estas consideraciones no han pasado inadvertidas, generando hechos, tal como las alianzas entre Rusia y China, y que junto a una serie periférica de países, constituyen, en la actualidad, un tejido muy parecido a lo que, en los albores de la SGM, fueron conocidos como «Aliados» y «Eje» (**)

¿Pero, por qué Rusia haría una advertencia tan dura? Probablemente porque sea consciente de que su poderío militar es igual o superior al de los EEUU. Es posible que esta sea la razón que dio

lugar a la formación del AUKUS. Pero también inquieta algo extra-histórico y es que, según analistas de primera línea, se estaría formando el llamado Space-Force. Una fuerza militar espacial de las principales potencias que, por supuesto, controlarían y superarían todas aquellas fuerzas de aire, mar y tierra. Algo inquietante de por sí.

¿Se puede inferir que el «meta-mensaje» de Vladimir Putin, en el Valdai, tenga a las Space-Force como protagonista? ¿Y cómo incide todo esto en Bolivia y en la región?

La única respuesta posible a esto es que, esto depende, de la alineación geopolítica que realicen nuestros países en los próximos años, junto a las medidas, que se adopten para afrontar un escenario mundial de estas características, si y solo si, el Space-Force sea fehacientemente cierto. Y con ello asistiremos a un escenario planetario superior y distinto.

Es razonable entonces que países como Argentina, Bolivia y otros, que enfrentan graves problemas, deberán, entonces, encaminar sus acciones a buscar consensos a fin de tomar conciencia que entre la disputa civilizatoria entre globalizadores y tradicionalistas o patriotas, el silencio, el mirar para otro lado o, simplemente, quedarse de brazos cruzados puede ser suicida.

(*) https://valdaiclub.com/events/posts/articles/vladimir-putin-meets-with-members-of-the-valdai-discussion-club-transcript-of-the-18th-plenary-session/

(**) Hacia 1945, se denominaba Aliados a los EEUU, Rusia, Inglaterra, Canadá y Francia; y el Eje lo constituían Italia, Japón y Alemania.

Escrito desde Buenos Aires, Argentina, por Fico Villa, un tres de noviembre, del 2021.