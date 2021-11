Sucre: Fedjuve no recibió invitación a diálogo y reitera pedido de abrogar leyes observadas

La Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) no fue invitada al diálogo sobre la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas anunciado por el Ministro de Obras Públicas la mañana de este sábado, en Sucre.

Montaño anunció a primera hora de este sábado que había llegado para reunirse con dirigentes de tres sectores sociales de Chuquisaca con el fin de explicarles la Ley 1386 que, junto con otras normas, ha generado movilizaciones de distintos sectores en todo el país.

El presidente de la Fedjuve, Darío Espinoza, y el secretario general, Aurelio Calizaya, informaron a Correo del Sur Radio FM 90.1 que no fueron convocados.

“Si nos invitarían nosotros acudiríamos, pero no es para tranzar cualquier cosa, aquí la figura es clara: nosotros no vamos a dialogar de cualquier manera sobre esa ley 1386, 342. El pueblo está pidiendo su abrogación, no el arreglo, el mejoramiento de las normas, no, para nada”, expresó Calizaya al afirmar que, probablemente, convoquen “a sus militantes del MAS” para decir “hemos dialogado con las juntas vecinales”.