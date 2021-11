Tarija, una persona reveló dónde estaría enterrado el desaparecido periodista Mariscal

El ofrecimiento de un terreno a cambio de información sobre el desaparecido periodista, es probable que dé resultados, es un último esfuerzo del abogado Tamer Medina, para esclarecer la desaparición.

Abogado Tamer Medina. Foto Nuevo Sur

Fuente: Nuevo Sur / Tarija

Fernando Barral Zegarra

Ante la propuesta del Abogado Tamer Medina, de ganar un terreno a cambio de información sobre el paradero del periodista desaparecido Cristian Mariscal, una persona reveló dónde estaría enterrado, la información está evaluándose y verificándose en la Fiscalía.

La información es del abogado Medina quien volvió a decir que los móviles de esta desaparición serían pasionales. “Nuevo Sur” aprovechó la presencia de Medina en la plaza principal, para lanzarle algunas preguntas sobre este espinoso asunto.

NUEVO SUR: Usted ofreció un terreno a quien proporcione información sobre el paradero del desaparecido periodista Cristian Mariscal, ha logrado alguna respuesta de alguna persona, hay algún indicio…

TAMER MEDINA: Más o menos cuatro personas, pero dentro esa información que nos han pasado hemos evaluado la información de una persona, se ha pasado al Ministerio Público y que actualmente está en proceso de verificación…

N S: Qué ha dicho esta persona…

T M: Usted entenderá que al estar en proceso de verificación, no lo puedo decir, no lo puedo revelar, porque tiene que ser la Fiscalía la que realice todo ese trabajo de verificación para establecer si eso es cierto o no. Es una posibilidad, hemos analizado la información y hemos pensado que puede tener cierto grado de veracidad, está en confirmar, entonces esta persona habría dicho dónde estaría enterrado el cuerpo de Cristian Mariscal…

N S: Quiere decir que ya está sin vida Cristian Mariscal…

T M: O sea, para la familia Mariscal, para don Jaime que ya ha fallecido (padre de Cristian) para mí como su abogado, siempre hemos sostenido que a Cristian lo han asesinado y lo han asesinado en la casa de Gabriela Torrez Araoz. Qué es lo que ha pasado después, los móviles, los motivos es lo que está sujeto a investigación…

N S: ¿Otra vez se ha reiniciado el proceso de investigación, sin embargo, tampoco parece esclarecerse nada, considera que puede ser una cortina de humo este reinicio de la investigación…?

T M: No creo, más bien hemos puesto nosotros mucha esperanza para que se reabra el caso, también consideramos que una investigación después de 7, 8 años es difícil y complicada, el mayor enemigo de la verdad es justamente el tiempo, borra la memoria, los indicios, las pruebas, la investigación que se está haciendo, en mi percepción, creo que es de buena fe, hay buena intención, sin embargo, el momento es muy complicado y difícil…

N S: Pero podría simplificarse la investigación con llamar al Exfiscal Gilbert Muñoz y preguntarle cuál es la verdad de los hechos…

T M: ¿Le va torturar para que confiese…?

N S: No, pero entonces están negando información…

T M: Por supuesto que sí, quién de buenas a primeras va ser convocado para que diga la verdad y si está involucrado lo va decir, o sea, absolutamente nadie, ¿no es cierto?, no hay la posibilidad de torturarlo, presionarlo, se lo convocó incluso a declarar al abogado Rafo Gómez en este proceso, o sea, quién le va obligar a que diga la verdad, yo creo que él sabe, pero quién le va obligar…

N S: ¿Están ocultando la verdad…?

T M: Claro que sí, siempre lo han ocultado, siempre lo han ocultado…

N S: A qué puede atribuirse este ocultamiento de la información, de la verdad…

T M: Por protegerse, irían presos si dicen la verdad, quién se va autoincriminar, ¿no es cierto?, ese es el tema…

N S: A quién estarán protegiendo…

T M: Ellos mismos, ellos mismos, cómo van a decir yo conocía la verdad de los hechos y lo he ocultado como funcionario público o cómo, el abogado lo va decir, también estaría vulnerando la Ley de la Abogacía que le obliga a guardar reserva de la información de su cliente, cómo va decir “yo he ayudado a desaparecer el cuerpo”, es imposible que se autoincriminen, no se puede obligar a las personas a autoincriminarse. La investigación tiene que ir orientada hacia otros aspectos como inicialmente se estaba haciendo, pero que lamentablemente ha sido corrompida.

N S: Según usted, según su experiencia de abogado, teniendo en cuenta los antecedentes que nos ha mencionado, qué curso cree que tome la investigación…

T M: Yo en lo personal he hecho un último esfuerzo que ustedes lo conocen, pienso que si la corrupción ha tapado la verdad en el caso Mariscal, es posible que la ambición la pueda destapar, desenterrar, esa ha sido mi lógica, he hecho el último esfuerzo, veremos qué es lo que pasa, más aún ahora que la familia lamentablemente, los entiendo, no los critico, parecería que han bajado las manos, y claro, han sufrido tanto, se han estrellado contra una pared, que es prácticamente la corrupción el Estado, de funcionarios públicos, entonces yo los entiendo muy bien, pero hasta el momento en esto prácticamente estoy solo, tratando de hacer lo que se pueda…

N S: Esta desaparición responderá a algún aspecto periodístico o algún aspecto personal de Mariscal…

T M: Después de conocer varios elementos y reanalizar todo el caso, pienso que obedece a móviles pasionales, pasionales…