Teleférico fue “piedra en el zapato” para Víctor Hugo Vásquez

“Esta obra ha sido una piedra en el zapato en mi gestión”, señaló ayer el exgobernador Víctor Hugo Vásquez, refiriéndose al Teleférico Turístico “Virgen del Socavón”, toda vez que fue heredado de la gestión de Santos Tito con una serie de observaciones.

“El hermano Santos Tito ha iniciado esta obra, había un convenio (inicial) bipartito, la Gobernación debía poner el 80% y alcaldía el 20%, de 120 millones de bolivianos la Alcaldía pondría 24 millones y la Gobernación 96 millones de bolivianos, eso era imposible”, argumentó.

Manifestó que en un inicio tenía la intención de rescindir el contrato con la empresa, pero esa acción solamente le iba a afectar a la Gobernación, por ello planteó la modificación al convenio para que el gobierno central intervenga con el 50%, el Gobierno Departamental con el 30%, y el Gobierno Municipal con el 20%.

“Para mí ha sido una buena decisión, pero tenía una condición, colocar un millón de bolivianos, por lo menos, al año, para que funcione porque probablemente este teleférico ni siquiera iba a ganar para su funcionamiento, eso era el criterio de La Paz”, mencionó.

La sorpresa fue que el primer año, los ingresos superaron los egresos, es en ese sentido que había un compromiso verbal de transferir todos los gastos a la estatal “Mi Teleférico”.

“Yo me he reunido en octubre (de 2019) con el gerente de Mi Teleférico, con el ministro de Economía, en ese entonces estaba Luis Arce, y hemos quedado que gradualmente se transfieran esas responsabilidades a la empresa Mi Teleférico de modo que la Gobernación no ponga un solo centavo”, indicó.

Este trato no se consolidó debido a que surgieron los problemas políticos y sociales de octubre y noviembre de 2019.

TRAMOS

La exautoridad además manifestó que hasta octubre de 2019 la empresa “Mi Teleférico” ya tenía el estudio de los tres tramos restantes, uno que conecta el Centro de la ciudad con el Estadio “Jesús Bermúdez”, la Ciudadela Universitaria, y Vinto o Pumas Andinos.

“Estaba terminado este estudio, pero no estaba en manos de la Gobernación, sino en manos de la empresa Mi Teleférico, sólo faltaba una reunión entre el expresidente Evo Morales y el gerente de la empresa Mi Teleférico, ya había financiamiento”, añadió.

