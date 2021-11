Utilizan las redes sociales para exhibir a ‘infiltrados’

En el Movimiento Al Socialismo (MAS) y en sus sectores sociales existen grupos que investigan a funcionarios que no son inscritos al partido oficialista. Descargan fotos de las redes sociales del servidor y luego, mediante las mismas plataformas, denuncian con perfiles falsos que esa persona trabajó en la gestión de Jeanine Áñez e impulsan su destitución.

“Fuera pititas golpistas”, escribió un perfil falso y publicó el viernes el rostro de una persona. “(No publicamos el nombre por respeto a la persona) fue Jefe en la Unidad Ejecutora de Titulación del Ministerio de Obras Públicas durante el gobierno de facto de Añez y era gente de confianza de Iván Arias. A la fecha trabaja en la Asamblea Legislativa como responsable de Recursos Humanos”, se lee una publicación en la página de Facebook Guerrero Autoconvocado El Alto.

“Talvez es AGP de algún diputado de oposición, pero hay que averiguar”, es uno de los comentarios en esa página.

En otra página, también publican los números de casos de supuestos “pititas” trabajando en el aparato público. “Caso Pititas No 1204. Esta abogada fue una pita promotora del golpe de estado en el Viceministerio de Transparencia y que junto al exviceministro Guido Melgar persiguió a 592 compañeros el 2020. Ahora está trabajando en el Banco Central de Bolivia. Es indignante”, dice el mensaje de un perfil falso.

Comentarios y respuestas

Las respuestas son muchas e incluso llegan a insultar a la profesional. Así ponen mensajes y fotografías que no son del MAS y que ahora están en la función pública Incluso crean memes para ofender al funcionario público.

En una página “Evo Presidente 2025” publican fotografías de exautoridades de Evo Morales que ahora tienen cargos públicos. Cuestionan al procurador Wilfredo Chávez por cobijar a “pitigolpistas” en la Procuraduría, haciendo referencia a que el exviceministro Diego Jiménez, ahora abogado del MAS, colocó sus allegados en cargos jerárquicos.

Flora Aguilar, ejecutiva de las “Bartolinas”, negó que en el Pacto de Unidad existan grupos de informáticos que están detrás de las páginas que exponen a funcionarios públicos que no son militantes del MAS. “Desconozco de eso, he visto algunas fotografías, pero nosotros no hacemos”, dijo.

Mientras, un funcionario público informó que esas páginas son administradas por los denominados “guerreros digitales” y que tienen la misión de encontrar a quienes trabajaron en la gestión de Jeanine Áñez y que ahora continúan en la función pública.

“Existen personas que están trabajando años en el aparato público. Son profesionales destacados que en el gobierno de Evo Morales y en el de Jeanine Áñez se respetó su trayectoria. Ahora los tildan de ‘pititas’ y los cansan. Incluso publican sus fotografías y se inventan hasta de amoríos”, relató la fuente consultada.