Viceministra Hidalgo descarta que pacientes no inmunizados paguen servicios médicos

La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, Alejandra Hidalgo, descartó este miércoles la sugerencia de que pacientes no vacunados paguen su servicio médico, como internación y tratamientos por Covid-19. Advirtió que esta cuarta ola afecta principalmente a las personas que no fueron inmunizadas y las exhortó a inmunizarse.

“En Bolivia, tenemos nuestra Constitución Política del Estado, tenemos la normativa que emite el Ministerio de Salud y a través del Sistema Único de Salud la atención para la población que no tiene un seguro de salud es gratuita (…) En nuestro país, existen los derechos, todos tenemos derecho a tomar decisiones correctas para la salud; sin embargo, en este momento de reactivación económica, en este momento donde la población recién está empezando a ahorrar un poquito económicamente en las familias, no es correcto poder sugerir este tipo de soluciones”, indicó Hidalgo a Radio Éxito.

La autoridad advirtió que esta cuarta ola está afectando principalmente a las personas que no están inmunizadas. Detalló un reciente caso de un bebé de ocho meses internado en terapia intensiva. Dijo que la madre recibió sólo una vacuna y los otros familiares no están inmunizados.

“Se ha reportado el caso de un niño de ocho meses que está internado en el Hospital del Niño, está en terapia intensiva, el niño hubiera sufrido el contagio de los papás que no tienen vacunas; en relación a la mamá, tiene una vacuna; pero, los otros familiares no tendrían ninguna de las vacunas (…) Esta cuarta ola definitivamente afecta a toda la población que no se ha vacunado todavía”, indicó Hidalgo.

Explicó que la sugerencia de que personas no vacunadas paguen sus servicios de internación, como sugieren algunos ciudadanos, no es correcta porque en Bolivia se tiene una gran cantidad de población que trabaja en el sector informal y que recién se recupera económicamente.

Indicó que, como autoridades y médicos, desean que el 100% de las personas sean inmunizadas, por lo que se deben buscar alternativas para persuadir a la población ante las complicaciones del Covid-19.

“Nosotros, como médicos, quisiéramos que el 100 por ciento se vacune, eso es cierto, porque se ha demostrado científicamente que la vacuna nos coadyuva”, aseveró.