WhatsApp Web sin conexión con el móvil, 7 cosas que debes saber

Desde hace unas horas ya estoy probando la versión de WhatsApp Web sin conexión con el móvil, lo que permite también tener hasta cuatro dispositivos conectados a la misma cuenta, un alivio para los que usan WhatsApp de forma profesional desde ordenador y dispositivos móviles.

No es aún tan flexible como Telegram, pero permite una conexión mucho más estable al poder tener el móvil apagado mientras seguimos hablando con nuestros contactos.

Os dejo aquí siete cosas importantes que hay que saber sobre el tema:

– Está en modo beta, y primero está apareciendo la opción en WhatsApp Web de los usuarios que participan del programa Beta de WhatsApp. Tenéis más detalles sobre el tema en este enlace.

– Podemos usar WhatsApp en la tablet, pero no usando la app, solo abriendo WhatsApp web desde el navegador de la tablet. El único problema es que cada vez que abrimos WhatsApp Web desde la tableta, tarda un poco en sincronizar todos los mensajes y contactos, pero el funcionamiento es perfecto. En mi caso tengo un atajo directo para que la experiencia sea lo más nativa posible.

– No podemos tener más de un teléfono vinculado a una misma cuenta. Si instaláis WhatsApp en otro teléfono y ponéis el número de la cuenta original, el WhatsApp desaparecerá del primer móvil para aparecer en el segundo, recuperando el backup de Google Drive como suele ser habitual.

– Es necesario que WhatsApp Web esté actualizado a la última versión en todos los dispositivos vinculados. Para ello pulsad en el botón de actualizar que veis en la captura superior, en la parte izquierda. La imagen de la izquierda es la que me apareció en WhatsApp Web.

– Si el móvil vinculado es un iPhone, no podremos vaciar ni eliminar chats en dispositivos vinculados. Tampoco será posible realizar búsquedas de chats antiguos en un dispositivo nuevo vinculado, ya que no recupera todos los chats de toda la historia de nuestro uso de la app.

– Los dispositivos vinculados no podrán ver la ubicación en tiempo real de otros usuarios, ya que la conexión a Internet es diferente que desde el móvil original. Lo que hace es sincronizar datos al empezar y terminar, no está constantemente conectado como el móvil, por lo que Google Maps no estará enviando datos constantemente.

– Los dispositivos vinculados no podrán crear ni ver listas de difusión.

Una función muy esperada que ayudará bastante a todos los que trabajamos con la plataforma.