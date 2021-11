Xavi: «Hay que poner orden porque cuando lo ha habido, nos ha ido bien»

La leyenda blaugrana toma el mando del banquillo del primer equipo y tras ser presentado ante un eufórico Camp Nou, tomo la palabra.

Xavi Hernández explicó cuáles son sus planes en esta nueva aventura que le supone dirigir el banquillo del Barcelona. El flamante técnico culé viene con la intención de «poner orden» en el vestuario, exigir trabajo y recuperar el fútbol que hizo grande al Barça antaño.

Canteranos

«Yo vengo a ayudarles a rendir, a que sean felices. Contamos con todos. No apartamos a nadie. Queremos verlos a todos y que rindan en los entrenamientos».

Jóvenes

«Son muy jóvenes. Nico, Gavi… es difícil de entender que den este rendimiento con esta edad. Hay que ayudarles a que rindan en cada partidos. Cada encuentro es un examen final».

El sistema

«Más que el sistema, es el modelo, la idea. En el Al Sadd jugábamos con un 3-4-3 porque éramos muy dominadores. Aquí será diferente»

Los veteranos

«Tengo muy buena relación con ellos. Tengo relación directa con ellos y ya he hablado con alguno. Hay que tirar del carro en momentos importantes. Tienen que liderar el equipo. Tenemos jugadores muy jóvenes. Les daremos poder dentro del vestuario».

La propuesta

«Al final, es la idea de Cruyff. Mi primer defensa es el delantero y el primer atacante, el portero. Hay que trabajar tácticamente, saber lo que se tiene que hacer en el campo en diferentes situaciones».

Liderazgo

«Lo tenemos que aportar desde el banquillo. Messi e Iniesta eran líderes en el campo. Puyol era un líder dentro y fuera. Es importante que haya diferentes liderazgos».

Leyendas a las que no les fue bien

«Tengo mucha ventaja por conocer el club y a ciertos jugadores. Habrá críticas, está claro. Este es el club más difícil del mundo: hay que jugar bien y ganar. No vale el resultado 1-0 en el minuto 90. Hay que convencer y volver a la exigencia y a la excelencia. Espero estar en el grupo de los Pep, Zidane y compañía».

Su primer día

«Contaremos a los que estén cuál es la idea, cuáles son las normas. Tenemos un plan de ruta para que el futbolista pueda rendir. Tengo todo planificado hasta el día del Espanyol. Se explica el método, la idea y el modelo de juego».

¿Cómo hacerlo con este calendario?

«Si consigues competir a nuestra manera, estaremos muy cerca de conseguir los resultados. Si les transmitimos que de esta manera se puede jugar bien y ganar, creo que lo conseguimos. En el Al Sadd lo logramos. Costó al principio, claro. No será fácil y tenemos trabajo, pero bienvenido sea ese trabajo».

Los franceses

«No lo sé, no los he visto Tengo que ver cómo están anímicamente, físicamente y a nivel competitivo. Cuento con todos. Ya veremos».

Oferta de Brasil

«Sí que es cierto que hablé con Brasil. La idea era ayudar a Tite y coger al equipo después del Mundial. Mi ilusión era venir al Barça. Me siento preparado, con mucha confianza. Siento que es el momento».

La mejor manera de ganar es jugar bien

El juego

«Creemos que la mejor manera de ganar es jugar bien. Todas son respetables, pero queremos jugar alegres, al ataque, sin especular, haciendo presión alta, con posesión. Saber por qué se hacen las cosas. Les intentaremos ayudar»

Plan para veteranos

«El plan es el mismo que para todos los jugadores. Todos parten de cero. Son estos, precisamente, a los que conozco, a los que apretaré más. Quiero que lideren el vestuario y son muy importantes porque han vivido muchas situaciones. Sé sus virtudes y defectos. No tengo ningún problema. Lo considero una ventaja. Precisamente son los capitanes. Serán uno más. Ninguno parte con ventaja»

¿Por qué no ha llegado antes?

«Las dos primeras veces que vino el Barcelona, no lo sentíamos, tanto a nivel familiar como futbolístico. Yo también creía que era pronto. Luego, con elecciones por medio, no nos pareció el momento idóneo. Ahora, con Jan, tengo muy buena relación. Creo que es el mejor presidente que ha tenido este club. Me llamó y no tuve ninguna duda. Eran más dudas familiares. En Qatar hemos vivido muy bien y tenemos dos críos pequeños. Sé que Jan es un tío que va de cara, que habla claro. Veo que la Junta mira por el club».

Dembélé

«Lesiones van a haber siempre. El problema es que hay demasiadas. Hay que entrenar bien, prevenir en gimnasio. Hacer todo tipo de cosas para que el jugador esté bien».

Dembélé

«Para mí, Dembélé, con trabajo, puede ser el mejor del mundo en su posición. No tengo dudas de que puede marcar la diferencia en el Barça y ser un crack mundial. Hay que ayudarle. Es prioritaria su renovación, está claro».

La renovación de Dembélé es prioritaria

¿Dónde tendrá más trabajo?

«Es pronto para decidir fichajes. Intentaremos reforzar al equipo siempre. No he vivido internamente los problemas del equipo. Es claro, hay que recuperar la exigencia del equipo».

Dinámica ganadora en el Barça

«Creo que ya lo he resumido: exigencia, entrenar a tope, inculcar la idea del staff técnico y saber que estamos en el Barça. Aquí no vale empatar ni perder. Aquí cuando se empate o se pierde esto es un funeral. Hay consecuencias».

Diagnóstico de la debacle

«No puedo hablar de lo que no he vivido. No puedo hacer un diagnóstico de lo que no conozco. Sólo puedo decir que cuando ha habido normas y exigencia, nos ha ido bien».

El fichaje

«Ha sido la rescisión de un contrato. Hemos hecho lo posible para convencer al Al Sadd. Entre Xavi y el Barça, conjuntamente, hemos rescindido el contrato»

Xavi recibe peor equipo que Guardiola

«Tiene plena confianza. Pienso que Xavi lo tiene difícil, que está con un equipo por hacer. Rijkaard cogió un equipo por hacer. Pep ya tenía fundamentos y lo llevó a la excelencia. Sé que la papeleta no es fácil».

Cláusula de salida

«Hemos llegado a un acuerdo y ambas partes hemos puesto de nuestra parte para rescindir el contrato de Xavi con el Al Sadd».

Fichajes

«Estamos hablando de muchas cosas, el mercado invernal entre ellas. Tenemos extremos de mucho nivel. Hay que recuperar a lesionados. Seremos competitivos. Quiero jugar con extremos abiertos. Los extremos tienen que jugársela».

Messi me ha mandado un mensaje deseándome suerte

Ganas de entrenarlos

«Sí, me quedo con las ganas de entrenar a Messi, a Eto’o a Ronaldinho. Messi me ha mandado un mensaje deseándome suerte. Ya no podemos pensar en los jugadores que no tenemos».

Su Barça tácticamente

«Entendemos como un juego de posición. Podemos cambiar de sistema. Queremos ser agresivos, intensos, presionar en campo rival. Ir a ganar».

Hacer equipo

«Cuando hay orden, vamos bien. Cuando no, ni competimos».

Aprendizaje de entrenadores

«He aprendido de todos. Hay veces que estoy en el banquillo y me acuerdo de comentarios de entrenadores que he tenido. He tenido mucha suerte porque me han dado mucha experiencia. Me he nutrido de muchas personas. Tengo una idea y la quiero transmitir».

Resultados a corto plazo

«Estamos pensando ya en el día del Espanyol. Tenemos un derbi en casa. Lo prepararemos para ganarlo. Aquí hay que ganar y volver a gana. Es evidente que no está en el mejor momento de su historia. Es un proyecto a medio largo plazor».

El vestuario

«Mi idea es ayudarles. Es difícil ser jugador del Barça. El tema psicológico es muy duro. Vengo a ayudarles a nivel personal y profesional. Hablar con ellos y hacer equipo».

Mano dura

«No hace falta ser duro. Es un tema de orden y normas. Como en todas las empresas. Cuando he tenido normas, he ido bien. Y cuando no, hemos ido mal. Hay que ponerlas y cumplirlas. No hay más. No es disciplina, es orden».

Lesiones

«Evidentemente que estamos preocupados. Hay que poner orden, ver cuál es el problema y poner soluciones. Es una faena del área médica. Tenemos una idea, pero tenemos que hablar con el presidente. Hay que recuperar jugadores».

Comparación con Guardiola

«Que se me compare con él, es un éxito por todo lo que ha dado. Es una referencia para mí, el mejor del mundo. Cualquier comparativa con él es mala para mí. Sé dónde estoy, hay que exigirnos y los resultados dirán».

Estamos preocupados por el tema de las lesiones

¿Qué le ocupa?

«Exigencia, normativa, trabajo un grupo, entrenar a tope. Intentar convencer a los jugadores que esta es la mejor manera para llegar a los resultados, que es por lo que se nos medirá. La intención es jugar bien. A partir de ahí, obtener resultados».

Regreso a casa

«Muchos recuerdos buenos de mi etapa como jugador. Agradezco el recibimiento de la afición. No les podemos fallar. Se me ha puesto la piel de gallina. Que por ilusión y actitud no quede. Después veremos los resultados».

Sensaciones

«Tengo mucha ilusión. Sé que no pasamos por el mejor momento de la historia, pero la ilusión, las ganas nos debe hacer ir para arriba».

Discurso a pie de césped

«Muchas gracias. No me voy a emocionar, pero estoy muy ilusionado. Somos el mejor club del mundo y trabajaremos con mucha exigencia para conseguir los éxitos. El Barça no se puede permitir ni empatar ni perder. Hemos de ganar cada partido. Muchísimas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya».

Mensaje a los culés

«El objetivo es ayudar a los culés a reflotar esta nave, disfrutar y ganar. Estoy agradecido a la afición el cariño, espero devolver esta ilusión con títulos o como mínimo con trabajo en este primer año»

Me dejaré la vida para que esto funcione

Su fichaje

«Ha sido un retorno muy rápido, nos ha cambiado la vida en tres o cuatro días. Felicito a mi mujer que hoy cumple 40 años. Me dejaré la vida para que esto funcione. Me llama el presidente y me dice que el elegido soy yo. Yo tenía una penalización, pero todos pusimos de nuestra parte para solucionarlo. Veo mucha ilusión, las expectativas son altas, se trata de obtener rendimiento inmediato. El resumen, es ilusión».

El vestuario

«Es una ventaja conocer a los jugadores. Busquets, Piqué, Alba y Ter Stegen fueron mis compañeros. El desgaste será tremendo, pero me gustan los retos. Sé que el cambio físico será importante, pero estoy preparado. Pasárnoslo bien es un objetivo. Agradezco a la afición el apoyo que me está brindando».

Xavi explica su plan

«Llego preparado. Mi ADN no ha cambiado. La idea de ser protagonista, tener la pelota, crear ocasiones, un Barça intenso. Hemos de recuperar muchas cosas. Conocer el club es una ventaja. Conozco el entorno. Habrá momentos intensos, pero tenemos que estar unidos y remar todos en la misma dirección. Hemos de estar todos a una para que el Barça vuelva a aspirar a ganar títulos».

Xavi habla en la tele del club

«Es un sueño hecho realidad. En 2015 mi ilusión era regresar y vuelvo con la máxima responsabilidad, pero con ganas e ilusión. Necesitamos trabajar al máximo. Tengo ganas de empezar. Siento que el Barça es mi casa, pero sé que tengo una responsabilidad muy grande. Sé que llego en un momento complicado para el club, pero me siento preparado».

