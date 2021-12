Acciones legales frenan a la Fiscalía y evitan que periodistas declare en Santa Cruz

Fuente: paginasiete.bo

Dos acciones legales frenaron a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz e impidieron que el periodista Guider Arancibia declare en el caso del presunto uso de vehículos de Dircabi para frenar los bloqueos contra la Ley 1386. El comunicador informó que los motorizados fueron abandonados en un lugar del Plan 3.000.

El martes, el Ministerio Público citó en calidad de denunciado a Arancibia. En horas de la tarde el fiscal de materia Roberto Ruíz dijo que fue un «error de copiado» de forma y que se había dejado sin efecto la citación.

Tras esto, Ruíz volvió a citar al trabajador de la prensa en calidad de testigo. La unidad legal del diario El Deber interpuso dos acciones legales para dejar sin efecto estas notificaciones, la primera presentada el martes y la segunda la mañana de este miércoles.

Arancibia detalló que estos memoriales lograron que quede sin efecto las acciones del Ministerio Público. Además, subrayó que como periodista está amparado bajo la Ley de Imprenta y no corresponde que sea convocado por la justicia.

“Hoy tenia que declarar a las 15:00. El fiscal de distrito y de materia me llamaron para decirme que todo estaba anulado y reconocieron que esto no debía llevarse así, porque la Ley de Imprenta no lo permite. La asesoría legal presentó un memorial para que la segunda citación quede anulada y fue así que la segunda citación quedó anulada, en consecuencia, no he ido a declarar”, indicó.

El reportero explicó que no podía declarar por este caso puesto que no fue quien autorizó que las camionetas salgan de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dicabi).

Además, afirmó que tampoco fue parte del grupo de encapuchados que salieron a desbloquear durante el paro en contra de la Ley 1386.

“Las citaciones que mi persona ha recibido es un acto de típico de amedrentamiento, no solamente a mi persona, sino al conjunto del periodismo nacional, que realiza su trabajo como obreros de la información, para sacar la verdad y sacarla a luz”, complementó.

La tarde de este miércoles, también se conoció de una tercera acción legal presentada por la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) María José Salazar para que quede sin efecto la citación para el periodista.