Adultos mayores critican al Gobernador de Tarija por entregar «michi canasta» alimentaria

Fuente: erbol.com.bo

La presidenta de la Federación de Adultos Mayores de Tarija, Graciela Yapur, expresó su molestia contra la Gobernación de Tarija por entregar una “michi canasta” alimentaria y con menos productos que años anteriores.

Lamentó que el gobernador Oscar Montes, trate como “pordioseros” a los adultos mayores que reclamaron una entrega ordenada de la canasta alimentaria 2021 a la que falta productos indispensables.

“Ahora la canasta es una miseria, michi canasta”, manifestó al indicar que este fin de semana ya no se puede hacer nada, pero advirtió al gobernador Montes que no se atenga a lo que no están activando protesta.

“Vamos a salir en huelga, aunque sea me voy a unir con el MAS, pero esto se tiene que solucionar”, declaró al corresponsal de Erbol Mario Fernández, al dar cuenta que antes la canasta tenía doce productos.

La señora Yapur dijo que en primer lugar la canasta está mal conformada porque se tenía que entregar doce productos y según el Gobernador la proveedora no ha entregado el stock, pero según la empresa Oscar Montes no quiere recibir.

Explicó que lo que pasa es que el gobernador quiere poner el precio a los productos en vez de fomentar la producción de las microempresas y procure que la plata se quede en Tarija y no salga del departamento, porque si no cómo va a crecer su economía, comentó.