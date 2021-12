Choquehuanca dice que no se vacuna de inmediato porque quiere tomar un vaso de tequila el fin de semana

Choquehuanca no tiene preferencia sobre ninguna dosis que se aplica en el país. Niega que tenga una enfermedad de base y lamenta que existan muchas especulaciones sobre su salud.

Jesus Alanoca

El vicepresidente David Choquehuanca afirmó este jueves que no se vacunará de inmediato contra el Covid-19 porque quiere disfrutar de buena comida y de un vaso de tequila este fin de semana, por las fiestas por Año Nuevo.

En medio de la polémica en torno a su inmunización, el mandatario sostiene que uno se debe cuidar entre tres y cinco días después de recibir una dosis, razón por la que prefiere esperar un poco.

“Estos días quiero disfrutar de buena comida, quiero tomar un vaso de tequila (risas) este fin de semana, pero hay que cuidarse, nomás; cuando uno se vacuna no tiene que bañarse, no puede comer cerdo, lácteos, pescado, no puede beber; cuando uno se vacuna tiene que asumir con responsabilidad, por lo menos cuidarse tres días, cinco días mejor”, afirmó.

La segunda autoridad nacional, que reveló que contrajo el coronavirus más de dos veces y que se trató con medicina tradicional, asegura que no tiene preferencia sobre alguno de los inyectables que se utilizan en el país y lamenta que exista tanta especulación sobre su salud.

Sus declaraciones:

“La vacuna que me toque, no tengo preferencias, voy a hablar con nuestras autoridades que administran salud, qué me recomendarán, pero me voy a vacunar (…) Especulaciones, nada me impide vacunarme, yo he adquirido inmunidad natural y muchas personas han adquirido inmunidad natural, si todos adquirimos inmunidad vamos a superar el coronavirus, no sé de dónde viene este virus, pero ya está entre nosotros”, remarcó.

Choquehuanca reveló que llegó a comer “hasta pasto” cuando enfermó con coronavirus, señalando que la primera vez tuvo miedo, en una segunda vez ya sabía cómo actuar y después ya no se enteró si estaba o no infectado.

“Se especula demasiado en algunos casos, hay mucho misterio en los países desarrollados y subdesarrollados, investigadores, médicos, hay mucho misterio, pero hay gente que quiere jugar con el sentimiento de nuestra población y el Gobierno siempre saca normas pensando en la población boliviana”, detalló sobre la disposición que instituye al carnet de vacunación como requisito obligatorio desde el 1 de enero.

Reconoció que las vacunas anticovid ayudan a evitar las muertes en el mundo, con la “inmunidad artificial”, aunque defendió el uso de plantas medicinales y otros conocimientos de la medicina ancestral, para conseguir una “inmunidad natural.

Comió pasto para curarse.

#F10Noticias “Hasta pasto he comido”. La segunda autoridad del país revela cómo adquirió su inmunidad natural contra el COVID-19. pic.twitter.com/pObBIxJXNV — F10_HD_Bolivia (@F10HD_BOLIVIA) December 30, 2021

Evaluación y proyecciones para 2022

Respecto a la conclusión de la gestión, Choquehuanca, en contacto con radio Fides, señaló que este año fue de “recuperación” en todos los ámbitos. “Ha sido un año de recuperación de la economía, de la estabilidad, de volver a trabajar, de esperanza con esperanzas, ha sido un año positivo para mí, hemos podido administrar el coronavirus, hay certidumbre, no hay miedo, poco a poco estamos recomponiendo, porque hemos recibido un desastre el Gobierno”, detalló.

Respecto a los errores que se pudieron cometer, el vicepresidente admitió que son necesarios más espacios de diálogo “para que los bolivianos nos pongamos de acuerdo, porque si seguimos peleando, nos vamos a estancar, no vamos a avanzar, esa es una de las limitaciones que debemos trabajar, el tema de la justicia, debemos ser más agresivos, pero no hay que verlo desde el punto de vista negativo sino optimista”.