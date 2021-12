El «hermano doctor» Huaranca llega a Suiza para dar su versión de los hechos de 2019

El enfermero Ayben Huaranca se encuentra en Ginebra, donde fue entrevistado en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Ayben Huaranca Murillo, el «hermano doctor» de Senkata, se encuentra en Ginebra, Suiza, sede de la Cruz Roja Internacional, hasta donde llegó para dar su versión sobre los conflictos poselectorales de 2019.

«Hoy se explicó lo que pasó el 19 de noviembre, en la época del golpe de Estado. Mi persona explicó que por solo pedir que venga la Cruz Roja Internacional fui encarcelado injustamente en Bolivia. Se ha hecho conocer las muchas actuaciones que hubo allá (en Bolivia), que en esa época militares y policías dispararon a la gente, mataron a mucha gente», declaró este miércoles Huaranca, en entrevista con la página de Facebook Bolivia Plurinacional CH.

El enfermero fue entrevistado por el Comité Contra la Tortura, en la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), reportó ese portal, que accedió a las declaraciones de Huaranca después de su audiencia.

También puede leer: Policía aprehende a dirigente de Senkata que se hizo pasar por médico

«Se hizo conocer todo eso aquí, en la Cruz Roja Internacional, para que vean que en Bolivia no tenemos una institución que nos ayude en esos momentos. Nos han explicado que no podía detenernos nadie porque sólo hacíamos el cumplimiento del deber para salvar vidas. Ellos han explicado que es injusto lo que me pasó a mí porque realmente dimos la ayuda a la gente cuando caían los heridos por bala», señaló Huaranca.

En noviembre de 2019, en un video difundido por las redes sociales, el enfermero apareció supuestamente prestándole auxilio a un herido en Senkata. Mientras realizaba esa acción relataba lo que sucedía en la zona y mostraba cómo se producía el sangrado.

Luego de los hechos de violencia fue detenido y acusado de hacerse pasar por médico durante los disturbios en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de Senkata.

«No, no, no soy médico. En ningún momento he dicho que soy médico, soy enfermero (…). ¿Por qué me acusan de esta forma?, me están destruyendo, soy inocente, esto es político. Yo he salvado vidas”, indicó entre sollozos el día de su audiencia, el viernes 22 de noviembre de 2019.

Huaranca pasó seis meses privado de libertad y otros seis con arresto domiciliario. Este miércoles aseguró en Ginebra que en 2019 las ambulancias que llegaban a Senkata durante los conflictos transportaban a militares en su interior.

También puede leer: El «hermano doctor» de Senkata está libre y anuncia proceso a policías y fiscales (VIDEO)

«Ingresaron ambulancias, pero junto con militares, en las ambulancias había militares, ingresaban camufladamente (sic) y se explicó que en ese momento no había ningún personal de salud, ningún médico, nadie que pueda ayudar. Después de cuatro horas de conflicto recién vinieron al llamado que yo realicé, de que vengan médicos, paramédicos y recién aparecieron», sostuvo.

El «hermano doctor» —como se hizo conocido en los días de conflicto— agregó que las ambulancias y el personal médico no prestaron auxilio a los heridos, y que los miembros del comité quedaron sorprendidos con su relato.

«También se les explicó que las ambulancias no quisieron colaborar a muchos heridos. Quedaron muy sorprendidos (en el comité) con lo que pasó en 2019, del porqué no había atención médica urgente para los heridos», manifestó a la salida de su entrevista.