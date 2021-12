En Tarija denuncian la desaparición del joven que se agarró a puñetes con exdirigente de la COD

more

Baldivieso se agarró a puñetes con el exsecretario ejecutivo de la COD, Rubén Ramallo, quien junto a militantes del MAS impidieron la llegada del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a un evento para hablar sobre federalismo.

David Maygua

Natividad Villa, madre de Claudio Baldivieso, denunció que su hijo está desaparecido, pues no retornó a su casa tras la gresca que se produjo el miércoles en la intersección de las calles Sucre y 15 de Abril, en pleno centro citadino de la ciudad de Tarija.

La madre del joven advirtió que, si algo le pasa a su hijo, el responsable será Ramallo.

Según Villa, la noche del miércoles dos motocicletas y dos vehículos rondaron por inmediaciones de su casa, lo que ha generado temor en ellos por su seguridad. Pero, por ahora ella y su marido están afligidos para dar con el paradero de su hijo, a tal punto que pidieron a las personas que sepan algo comunicarse con ellos.

Dijo que ambos llegaron a la plaza Luis de Fuentes para entregar alimentos a Hilarión Yebara, el vendedor de diarios, en agradecimiento por defender a Claudio Baldivieso, que era atacado por Ramallo.

Yebara teme que lo denuncien después de la pelea que protagonizó con el exdirigente de la COD y su hijo. «Por ahora no hay nada, no recibí amenazas, pero cuando haya algo, voy a hacerlo público. Solo quiero que haya paz en Tarija y no vuelvan los grupos pagados para ocasionar enfrentamientos», manifestó el voceador de 47 años.

