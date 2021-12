Evo justifica a Huarachi y dice que empresarios no deben hacer política

Fuente: paginasiete.bo

El expresidente Evo Morales justificó las declaraciones del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, quien expresó que iban a marchar a Santa Cruz y nacionalizar sus empresas. En ese contexto, afirmó que los empresarios no deben inmiscuirse en la política.

Durante la concentración de la Marcha del Movimiento Al Socialismo (MAS), dirigentes de esa sigla cuestionaron a la región oriental por el paro en contra de la Ley 1386. En ese ínterin Huarachi lanzó la advertencia de nacionalizar empresas e industrias cruceñas, mientras que otros dirigentes pidieron cárcel para los líderes cruceños.

“Los mercados estaban cerrados, pero los supermercados no estaban cerrados. ¿Cómo no va a dar bronca? En los paros ganan los empresarios, pierde la gente pobre, la gente humilde. (…) La empresa que haga empresa, que haga plata es un derecho, pero cuando un empresario hace política para hacer más plata robando, ya no. Ahí tenemos a Doria Medina”, indicó Morales, en una entrevista en la red ATB.

El exmandatario indicó que posteriormente a sus declaraciones, Huarachi efectuó una aclaración y aseguró que la prensa los tergiversó.

En ese contexto, afirmó que la propiedad privada está garantizada e instó al sector privado a sumarse al programa del partido de gobierno para la reactivación económica del país.