Horóscopo de Josie Diez Canseco para este martes 21 de diciembre

TAURO: 20 ABR- 20 MAY: Te harán una propuesta que implicará un cambio de residencia y no sabrás qué decidir, conversa con tu pareja, llegarán a un acuerdo que te dará tranquilidad y estabilizará más aún tu relación. Día de oportunidades que podrías dejar pasar por falta de confianza, busca el apoyo de gente con más experiencia y podrás enfrentar los nuevos retos con éxito. Número de suerte, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN: El amor llegará a tu vida y no se alejará a pesar de tu desconfianza inicial, esta vez será la persona ideal para ti, a su lado al fin encontrarás estabilidad emocional. Has dejado muchas cosas pendientes, hoy tendrás que organizarte muy bien para que te alcance el tiempo y puedas poner todo en orden. Número de suerte, 12.