La difícil identificación de los desaparecidos en México

México vive una crisis de desapariciones, con más de 90.000 personas no localizadas desde 1964. Muchos de ellos se cree que están entre los 52.000 cuerpos que esperan para ser identificados por los servicios forenses.

Los colectivos que buscan a sus familiares desesperan al ver como las autoridades mexicanas no avanzan en esta tarea y así se lo hicieron saber a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia virtual.

“El reclamo es el de siempre. Hay que darle un nombre a todas las personas, una identidad a toda las personas que están en esas condiciones porque no es posible que un país civilizado tenga 52.000 personas en condición de no identificados. Este año, hemos encontrado 67 cuerpos tras meses 9 meses de trabajo. Pero no ha habido ni una sola identificación (…) La mayoría de cuerpos que están en calidad de desconocidos son producto de las mismas malas prácticas corruptas. Es una verdadera catástrofe humanitaria y de impunidad”, expresó Lucía Díaz, de la asociación Solecito de Veracruz.

Díaz recordó ante los micrófonos de RFI que México lleva dos años preparando un Mecanismo de Identificación Forense (MIEF) que todavía no se ha puesto en marcha, y para el cual el país ha recibido ayuda exterior. Se trata de un mecanismo creado para ayudar a los familiares de desaparecidos.

“Es necesario que la comunidad internacional participe en el mecanismo apoyando con peritos con insumos que se requieren para la identificación. Incluso con un trabajo genético de sus países. Por ejemplo países como Irlanda que tienen todo esta tradición de trabajo genético quizá puedan apoyar también. México siempre aduce que no hay suficiente dinero para todos los insumos que conllevan estas identificaciones. Por eso se hizo. Hay países que ya han colaborado, como Alemania o Francia. , para que se vaya moviendo todo este tema. Pero es necesario unir esfuerzos para hacer frente al número tan masivo de identificaciones por hacer”, concluyó.