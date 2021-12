«Me apunta con un arma»: una mujer graba con toda tranquilidad la persecución que vive en una carretera de México y su reacción se viraliza

La mujer conducía en el estado de Sonora cuando llamó al 911 para avisar sobre el incidente.

El video grabado por una mujer que fue perseguida y amenazada con una pistola mientras circulaba por una carretera en el estado mexicano de Sonora, se ha viralizado recientemente en las redes sociales. En la grabación se destaca la forma en que la mujer explica la situación a una operadora de 911 sin, aparentemente, intimidarse o alterarse por la agresión.

«Me viene siguiendo desde lo que es casi el periférico», explica la conductora en una llamada al centro de emergencia, «ahora se puso enfrente de mí y me pegó a un costado, está enfrente de la Volkswagen y se está bajando».

«Me está apuntando con un arma. […] No, no lo conozco», comunica la mujer sin dejar de grabar los hechos con su teléfono.

Mujer graba a agresor y se hace viral ‘me está apuntando con un arma’ pic.twitter.com/sm5rv2pDs2 — Blanca González (@BBETAN_GLEZ) December 18, 2021

Hasta el momento no se conoce cuándo pasó el incidente, ni el motivo. Tampoco se sabe si los agresores ya fueron detenidos, ni la condición física de la mujer.

Fuente: actualidad.rt.com