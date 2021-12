Por insuficientes obras públicas y desempleo, Caboco pide diálogo al Gobierno

Dijo que el “gran desempleo en el sector constructor” se refleja con las llamadas diarias de los trabajadores que demandan una fuente laboral.

Bustillo refirió que el sector constructor no es muy grande en el país y pese a eso hay desocupación. Indicó que la obra pública no alcanzó para la reactivación que se requería y que gobiernos subnacionales no cuentan con los recursos necesarios para continuar y hacer nuevos proyectos.