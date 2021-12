Prado se queda con la medalla de plata en el tenis al perder la final con el peruano Bueno

Cayó en dos sets con parciales de 5-7 y 3-6. ‘Llegar al podio era mi objetivo y lo pude cumplir’, sostuvo el joven deportista de 17 años

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

El tenista boliviano Juan Carlos Prado se quedó con la medalla de plata en el tenis de los I Juegos Panamericanos Junior de Cali al perder este sábado la final en un duro encuentro con el peruano Gonzalo Bueno (5-7 y 3-6).

Luego de la gran remontada que protagonizó el viernes en semifinales, Prado llegaba con buenos ánimos al partido decisivo en el Club Campestre de Cali.

La final fue entre dos tenistas de 17 años, pero la mayor experiencia era a favor de Bueno al ubicarse en el puesto 18 del ranking de la ITF Junior, que le dio la posibilidad de participar torneos Grand Slam de su categoría como Wimbledon y Roland Garros. Prado se ubica en la casilla 62.

Fue la tercera vez que se enfrentaron por el circuito Junior y en los tres encuentros salió vencedor el incaico.

Disputado

En el primer set el representante nacional no tuvo el inicio esperado al colocarse abajo en el marcador por 1-4, pero en ese momento llegó una gran reacción para igualarle el marcador (4-4).

Para ese instante ambos se habían roto una vez el saque. Luego el juego fue parejo y Bueno ganó por 7-5.

La segunda cancha fue mucho más equilibrada, aunque con el caso atípico que hubo cinco quiebres de servicio de forma continua (dos a favor del boliviano y tres para el peruano). El resultado final fue de 6-3 a favor de Bueno.

‘Feliz por la medalla’

A pesar de la derrota Prado se quedó con la presea de plata.

“Mi rival jugó muy bien, yo estuve bajo de físico. El partido de ayer me afectó para hoy, pero muy feliz por la medalla de plata. Llegar al podio era mi objetivo y lo pude cumplir. Muy feliz por esta medalla. Me afectó bastante el partido de ayer, tuve bastantes torneos seguidos y me afectó en lo físico”, dijo el boliviano a la transmisión oficial de los Juegos.

El metal de bronce quedó para el ecuatoriano Álvaro Guillen, quien no tuvo que jugar por el tercer lugar con el peruano Chirstopher Li Ludueña porque su rival no se pudo recuperar de su lesión.

Luego se llevó adelante la ceremonia de inauguración y el presidente del Comité Olímpico Boliviano Marco Arze se encargó de entregar la presea a Prado.

“Muy contento como dirigente ver un chico de 17 años que da sus primeros pasos, denota capacidad. La esencia de estos Juegos es formar nuevas estrellas y en el tenis boliviano tendremos un futuro para resultados importantes. Este es uno de los deportes de referencia en nuestro país. Esperábamos un podio con nuestro abanderado”, dijo Arze.