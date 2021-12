«¿Qué faltaba? ¿Qué muera, quizás?»: Absuelven en Francia a un entrenador de judo, acusado de agredir a su pareja, la campeona olímpica Margaux Pinot

La deportista expresó su rechazo y descontento, y compartió en sus redes sociales una fotografía de su rostro, visiblemente hinchado y lastimado.

Alain Schmitt, entrenador de judo francés acusado de violencia doméstica contra su pareja, la campeona olímpica Margaux Pinot, fue absuelto por la justicia de su país. En una audiencia, este miércoles, un tribunal penal lo dejó libre argumentando que no habían «suficientes pruebas» para respaldar las acusaciones, informan medios locales.

Conocida la decisión, Pinot expresó su rechazo y descontento, y compartió en sus redes sociales una fotografía de su rostro, visiblemente hinchado y lastimado. «¿De qué vale su defensa calumniosa frente a mis heridas y la sangre en el suelo de mi apartamento? ¿Qué faltaba? ¿Qué muera, quizás?«, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Margaux PINOT (@margaux.pinot)

Según la denuncia presentada, Schmitt la agredió el pasado 27 de noviembre en su casa de París: la insultó, golpeó y ella trató de detenerlo. El ataque la obligó a escapar y refugiarse en la casa de unos vecinos, desde donde se avisó a la Policía. Posteriormente fue llevada a un hospital para tratar sus lesiones, entre ellas una fractura de nariz. El técnico fue arrestado para ser interrogado.

«Me insultó, me dio puñetazos, me golpeó la cabeza contra el suelo varias veces. Y finalmente me estranguló», dijo la campeona en su publicación, compartida esta semana.

«Ella miente»

Entre tanto, el técnico rechazó rotundamente las acusaciones. Admitió que habían tenido una discusión de pareja, pero subrayó que Pinot la había iniciado y lo había golpeado. De acuerdo con sus declaraciones, ella lo atacó con rabia porque al día siguiente viajaba a Israel, donde había sido contratado para dirigir la selección nacional femenina de judo. Schmitt aceptó el trabajo para salir de su relación con Pinot, que calificó de «complicada», recoge la emisora RFI.

En una conferencia de prensa posterior a su absolución, donde apareció con un moretón en el ojo, afirmó que su pareja trató de impedir que saliera del domicilio jalándolo por la camiseta y el brazo. Insistió en que «ni la golpeó ni pateó» y argumentó que las lesiones de Pinot fueron resultado de que ambos chocaron contra las paredes, un radiador, una puerta y el suelo, en medio de su pelea, basada en agarres de judo. «Por supuesto que ella miente», declaró Schmitt.

«Bien sûr qu’elle ment»: Alain Schmitt réfute les accusations de violences à l’encontre de sa compagne Margaux Pinot pic.twitter.com/67q3JTvv25 — BFMTV (@BFMTV) December 2, 2021

La defensa de Pinot apelará el veredicto y su abogado, Rachid Madid, comentó que buscará aclarar las cosas en este caso y recopilar información adicional para respaldar la apelación. «Miente, sigue haciéndome pasar por una mujer histérica», dijo la deportista unas horas después, durante una rueda de prensa en presencia de su abogado.

Margaux, medalla de oro en judo en la prueba de equipo mixto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha recibido el apoyo de la Federación gala y de sus colegas Clarisse Agbegnenou y Teddy Riner, quienes creen que debería hacerse más para apoyar a las víctimas de abuso doméstico. Entre tanto, la Asociación de Judo de Israel confirmó a la agencia AFP que había suspendido todo contacto con Schmitt tras las acusaciones.

Fuente: ActualidadRT