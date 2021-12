Salud advierte con sanciones a autoridades que desinformen sobre vacunación a niños

– El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, advirtió este viernes con sanciones a autoridades o galenos que desinformen y especulen sobre la aplicación de dosis para la inmunización de niños mayores de 5 años contra el COVID-19 y pidió responsabilidad en el tratamiento de la salud de ese grupo etario.

El ministro de Salud hizo esa afirmación a propósito de la declaración del coordinador del Servicio Departamental de Salud (SEDES) Cochabamba, José Sejas, quien dijo que la aplicación de la vacuna Sinopharm para niños mayores de 5 años será la mitad.

“No existen medias dosis, no se va a aplicar medias dosis de una vacuna porque son niños, no, los estudios han demostrado cuál la utilización de la vacuna, no estamos experimentando, varios países ya están utilizando esta vacunación con muy buenos resultados (…) Vamos a sancionar a aquellas autoridades que manifiesten que va a haber una modificación en la dosis o cualquier situación, vamos a ser muy estrictos en la aplicación del protocolo establecido y por las instrucciones emitidas por este ministerio”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa.

Auza descalificó las declaraciones de algunos “personajes” o grupos que intentan implantar tendencias en sentido que la vacuna es experimental o insegura, “queremos decirles a todas esas manifestaciones irresponsables que nosotros siempre hemos basado nuestras determinaciones en estudios serios y científicos”.

Lamentó que en busca de protagonismos mediáticos algunas personas manipulan la información sin percatarse que están haciendo daño a la población no al Gobierno nacional y ratificó que la vacuna es segura y da protección a los infantes, además que el accionar de la cartera de Estado que dirige, siempre estará basado en informes y estudios científicos.

“The Lancet (Revista científica) por ejemplo ha sacado un artículo completo en relación con la seguridad de la administración de esta vacuna (Sinopharm) en menores de 3 hasta los 17 años”, añadió a tiempo de reiterar que el Ministerio de Salud no experimenta sino que se basa en estudios científicos para aplicar una vacuna en la población boliviana.

Remarcó que Sinopharm utiliza la plataforma más clásica para la creación de vacunas, “es una vacuna inactivada, vale decir una vacuna que no tiene la posibilidad de producir enfermedad, pero si produce una respuesta inmunológica”.

El titular de Salud de Bolivia saludó la gran afluencia de niños mayores de 5 años que de la mano de sus padres o tutores asisten a los centros de vacunación en todo el país y llamó a los progenitores para que acompañen ese proceso de inmunización que se inició ayer, jueves en protección de la salud de la familia.

