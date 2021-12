Santa Cruz alcanza 1.297 contagios y bate récord de casos de toda la pandemia

Jessica Vega Muñoz

A menos de una semana de la Navidad, Santa Cruz registró este jueves 1.297 casos de coronavirus, batiendo el récord de contagios diarios de toda la pandemia.

La cifra supera a la del 9 de junio de 2021, cuando se registraron 1.251 casos en esa jornada.

Ayer, el virus también se cobró la vida de 11 personas en el departamento y, aunque no es la más elevada, la mayoría no tenía la inmunización que protege contra las formas graves de la enfermedad.

Las autoridades advierten que estas cifras muestran que la tormenta epidemiológica comenzó a golpear a la región cruceña y llaman a extremar las medidas de autocuidado para las fiestas de fin de año, toda vez que el pico de esta cuarta ola se hará sentir con toda su fuerza entre el 20 y 30 de diciembre.

Asimismo, el reporte de este jueves daba cuenta que 41 de los 56 municipios cruceños presentaron casos de coronavirus, aunque la mayoría de los contagios se concentran en el municipio capitalino.

El Covid-19 continúa golpeando las provincias con brotes en conglomerados, tal como ocurre en la carceleta de Ascensión de Guarayos, donde se registraron dos casos entre los 14 privados de libertad.

Fiestas sin riesgos

Precisamente para minimizar los riesgos de contagios en Navidad y Año Nuevo, el Servicio Departamental de Salud de Salud (Sedes) recomienda pasar estas fechas en familia, evitar las aglomeraciones y extremar las medidas de bioseguridad.

Además, apuntan a la vacunación como una de las mejores formas de proteger a la familia, en ese sentido, recuerdan que las vacunas tanto en primeras, segundas y terceras dosis están disponibles en los puntos de vacunación.

El secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Gobernación cruceña, Fernando Pacheco, indicó que se espera que las celebraciones de Navidad y Año Nuevo sean en casa y en familia.

“Queremos que estas fechas se pasen en familia y que podamos recibir la Navidad y el nuevo año con salud y vivos. Si no escuchamos las recomendaciones y no cumplimos con las medidas de bioseguridad podemos terminar llevando el virus a nuestros familiares”, advirtió Pacheco.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, se espera que entre el 20 y 30 de este mes se alcance el pico de la cuarta ola, llegando a los 1.500 contagios diarios.

Por ahora rige la prohibición de las fiestas y eventos masivos, normativa que está vigente hasta el 20 de diciembre. Las autoridades esperan convocar en los próximos días al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para definir nuevas medidas para el departamento cruceño. Antes deberá hacerlo el Centro de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) para establecer las restricciones en el municipio capitalino.

Recomendaciones

El infectólogo pediatra, Carlos Paz, aconseja que para celebrar la Navidad y Año Nuevo se opte por realizar encuentros en lugares abiertos, ventilados y que se cumplan con las normas de bioseguridad.

“Las reuniones familiares deberían ser solamente con el núcleo familiar y siempre haciendo las preguntas claves a los asistentes: si tiene tos, secreción nasal, dolor de garganta o fiebre y, por último, si es que alguno estuvo en contacto con alguna persona con sospecha o con covid-19 a fin de tomar las medidas necesarias”, indicó el infectólogo.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda evitar los viajes y que las reuniones sean con personas con las que se convive a diario, evitando así la visita de otras personas.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, aconsejó evitar en lo posible celebraciones grandes con familiares y amistades.

“Todos queremos estar juntos con las personas que amamos durante los periodos festivos, pero estar con la familia y los amigos no vale la pena si los exponemos al contagio”, indicó Tedros.

Advirtió que el comportamiento de la población se verá reflejado en los días posteriores a las fiestas decembrinas, donde puede darse o no el aumento de contagios.

Ante esta situación la OMS insta a emplear todas las herramientas que se dispongan para mantener la precaución en estas fechas, especialmente que la población tenga su esquema completo o incluso reciba la dosis de refuerzo.

Recalcan que este tiempo no solo se enfrenta la pandemia con la variante Delta, sino también la emergente Ómicron, dos variantes altamente transmisibles con potencial para aumentar todavía más la presión en los ya sobrecargados sistemas de salud.

“Las vacunas siguen siendo la mejor forma de prevenir la enfermedad grave y la muerte, incluso con la llegada de la variante Ómicron”, indica la OMS.

Las autoridades sanitarias piden que en caso de ir a un encuentro familiar asegurarse no estar infectado con el covid-19 y en lo posible hacerse una prueba antes de asistir a las celebraciones.

Otras medidas

La OMS también recomienda que a la hora de compartir se debe evitar gritar o cantar fuerte, puesto que al hablar se emiten 10 veces más aerosoles que al respirar, y cuando se eleva la voz aumenta la distancia de riesgo.

Los expertos hacen hincapié que no se debe compartir alimentos ni bebidas ni utensilios, evitar tomar ceniceros o saleros y llevar la mascarilla puesta siempre y cuando la persona no esté comiendo. “Al compartir alimentos y bebidas, se corre el riesgo de transmitir la enfermedad. Por eso, es mejor no poner ensaladas, salsas, ni otros acompañamientos al centro de la mesa, y menos un bufé”, comunica la OMS.

Una alternativa es que alguien se ocupe de servir la comida y que él mismo la retire. Como también, una opción es organizar las mesas por edades. En lo posible, separar la de los jóvenes con las de los mayores de 65 años, ya que son las personas con más riesgo de enfermar gravemente.

Nuevo lote de vacunas

El Gobierno de Estados Unidos entregó este jueves un nuevo lote de 999.180 vacunas anticovid Pfizer, a través del mecanismo Covax, a Bolivia, informó la delegación de esa nación.

Con esta cantidad, según el reporte, son 3,2 millones de dosis, entre Pfizer y Johnson & Johnson, donadas al pueblo boliviano para la lucha contra la pandemia.

El Programa Ampliado de Inmunización Nacional (PAI), dependiente del Ministerio de Salud y Deportes recibió las vacunas, procediendo al respectivo traslado a las instalaciones del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) para mantener la cadena de frío del inmunizante que debe mantener temperaturas muy bajas, entre -80°C y -60°C.

Asimismo, se mencionó que a principios de 2022 se tiene programada la entrega de un millón de vacunas adicionales.

El gobierno estadounidense también ha provisto de más de $us 10 millones al sector salud para mejorar la disponibilidad de tratamiento con oxígeno medicinal y pruebas rápidas.

Por otro lado, el informe señala que Estados Unidos ha donado más de 317 millones de vacunas a 110 países en un esfuerzo histórico que es parte del compromiso del presidente Joe Biden de compartir más de 1,2 mil millones de vacunas en todo el mundo.

Adicionalmente ha comprometido $us 4 mil millones de apoyo al mecanismo Covax, que lo convierte en el mayor contribuyente a escala mundial.

La vacuna Pfizer es un tipo de vacuna denominada ARNm, su esquema inicial es de dos dosis con 21 días de intervalo entre cada aplicación. Se inocula en el músculo de la parte superior del brazo y en Bolivia será ofertada en los establecimientos públicos de salud y en puntos de vacunación determinados en cada departamento. También está autorizada y certificada para ser administrada a menores de 18 años.

Vacunación

La jornada de ayer cerró con 17.335 vacunados en todo el departamento. La Alcaldía impulsó una campaña desplegando brigadas móviles que recorrerán los barrios de la capital cruceña para hacer pruebas diagnósticas y vacunar contra el coronavirus.

Bolivia logró inmunizar a 9.177.578 millones de ciudadanos hasta el miércoles. El dato corresponde al acumulado de primeras, segundas y unidosis. De acuerdo con datos oficiales, 4.318.293 recibieron la primera dosis; 3.425.940 la segunda; 983.449 la unidosis; y 449.896 una dosis de refuerzo.