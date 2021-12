Santa Cruz: contratos irregulares llegan a 2.000, buscarán el dinero en el exterior

Leny Chuquimia / La Paz

El escándalo por los 800 ítems fantasmas crece. El asesor jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz afirmó que los contratos irregulares dentro de la Alcaldía ascienden a por lo menos 2.000. El Ministerio de Justicia se sumó como querellante y anunció que se recurrirá al Grupo Interinstitucional de Trabajo para la Recuperación de Activos (STAR-GIRA) para la búsqueda del dinero en el exterior.

“Hay recursos que están fuera del país y tienen que ser embargados, en el ámbito del debido proceso, para devolver (el dinero) a quien le han robado, que es el pueblo cruceño (…). No se va a proteger a nadie y vamos hacer todas las investigaciones en el marco del STAR-GIRA, que permite trabajar a nivel internacional”, declaró ayer el ministro de Justicia, Iván Lima.

El caso fue destapado, por segunda vez, por Valeria R., exesposa de Antonio Parada, quien fue responsable de recursos humanos de la Alcaldía de Santa Cruz. Además de Parada, también son investigados los exfuncionarios Javier Cedeño, Javier Carrasco y Julio Herbas.

La denunciante adjuntó pruebas de varias transferencias de sumas cuantiosas a cuentas en Estados Unidos, donde Parada compró varios inmuebles.

Lima explicó que la legitimación de ganancias ilícitas requiere un combate internacional, en el marco de un debido proceso. “Tenemos activo ya el STAR-GIRA, que nos permitirá coordinar con los países en los cuales puedan estar estos activos”, acotó.

La directora de transparencia de la capital oriental, Adriana Pedraza, afirmó que se tiene pruebas de la salida del dinero al exterior. Dijo que se consiguieron transferencias bancarias por al menos tres millones de bolivianos a bancos internacionales, declaraciones juradas, inmuebles y vehículos a nombre de familiares y testaferros.

“Son más de 800”

El asesor jurídico de la Alcaldía de Santa Cruz, Ever Mérida, indicó que los contratos denunciados son solo una parte de todos los que presentan anomalías. Aseguró que el total llega a los 2.000.

“Los 800 ítems fantasmas denunciados son solo los contratos que manejaba el señor Antonio Parada. Los que eran manejados por otros funcionarios de alta jerarquía son unos 1.200 más. Estos contratos presentan una serie de irregularidades. Algunos no fueron firmados por la MAE (máxima autoridad ejecutiva) o no tienen certificación presupuestaria… entre muchas otras alteraciones. En total estamos hablando de 2.000 contratos anómalos”, manifestó Mérida a Página Siete.

De acuerdo al abogado de la exalcaldesa Angélica Sosa, Jerjes Justiniano, los contratos datan de una gestión anterior a la de su clienta e incluso -dijo- a la de Percy Fernández, quien ocupó la silla edil entre 2005 y 2020.

Sin embargo, se sabe que el principal acusado, Antonio Parada, fue parte del área de recursos humanos desde 2009 hasta 2018, por lo que las irregularidades pudieron darse por al menos durante 10 años.

Aún no se tiene una cuantificación total de la afectación económica al municipio, pero se conoce que los sueldos fijados en dichos contratos oscilaban entre los 3.000 y 9.000 bolivianos. Tomando un promedio 6.000 bolivianos, se estima que solo en los 800 contratos fantasmas se perdía alrededor de 4,8 millones de bolivianos al mes. La afectación real se revelará en el transcurso de las investigaciones.

Mérida añadió que el ejecutivo municipal ya instruyó una auditoría especial para esclarecer el caso y hallar más irregularidades. Las investigaciones están en marcha.

Justiniano: “Angélica Sosa está dispuesta a declarar”

La comisión de fiscales que lleva a adelante la investigación del caso ítems fantasma emitió seis citaciones para testigos. Entre ellos está la exalcaldesa Angélica Sosa.

“Ella ha dicho que sí, que está dispuesta presentarse a declarar en su calidad de testigo. Si han existido los ítems fantasma, no es una sola persona la que está involucrada, sino muchas las que deben ser investigadas a fondo y de manera completa”, manifestó el abogado de la exburgomaestre, Jerjes Justiniano.

Manifestó que Sosa prestará su declaración una vez que reciba la notificación, ya que al ser testigo no tendría por qué presentarse de forma voluntaria. En su descargo afirmó que los contratos son anteriores a la gestión de su clienta.

Ante los rumores de una fuga, Sosa publicó en su cuenta de Facebook lo siguiente: “Personas mal intencionadas hicieron circular en las redes sociales que estoy planificando salir del país. Quiero decirle a mi pueblo, de frente como siempre lo he hecho, que estoy y seguiré estando en Santa Cruz, no me voy a ir”.

El senador Williamns Torres indicó que la declaración de Sosa es muy importante, pues no es una simple testigo.

“La señora Angélica Sosa no fue la portera o una funcionaria de rango medio. Era la primera autoridad del municipio, dirigía la alcaldía en remplazo del alcalde electo Percy Fernández. Además, en ambas gestiones había la intervención de otras fuerzas políticas y se debe a establecer niveles y responsabilidades”, dijo.