Sosa reconoció ante la Fiscalía que exesposa de Parada le habló de irregularidades en la Alcaldía en diciembre de 2020

Unitel tuvo acceso a la declaración completa de Angélica Sosa ante el Ministerio Público por el caso ítems fantasmas. La exalcaldesa señaló ante los fiscales que conoció de una denuncia de presuntas irregularidades en la Alcaldía en diciembre de 2020, cuando la suegra de Antonio Parada, Romy Paz, le comunicó telefónicamente con Valeria Rodríguez, pero que en ese momento pidió que se entreguen los documentos formalmente algo que nunca sucedió.

“En el mes de diciembre de 2020 me llama Romy Paz y me dice ‘Angeliquita le paso a Valeria’, yo le pregunto a Valeria en que puedo ayudarla y ella me dice que su marido la estaba dejando sin casa, que la actual esposa que tenía era una mujer ambiciosa y que había separado a Antonio Parada Vaca de sus hijos, que no tenía un peso y que hasta le estaba fallando en las pensiones, y que ella (Valeria Rodriguez) había encontrado en su casa una caja de papeles con unos sellos y documentos irregulares, yo le digo de manera firme, escúcheme Valeria si tienes documentos irregulares y me estas comentando que estas divorciada hace siete años y estas con esa documentación en tu casa si no denuncias vas a ser cómplice, pero si me estas llamando para un problema familiar no puedo meterme en problemas familiares”, cuenta Sosa.

La exalcaldesa señala que le ofreció que presente la denuncia ante la entonces secretaria de Transparencia, Teresa Ardaya, y que si eso sucedía ella apoyaría como autoridad.

“(Le dije) Seamos serias en este asunto, denunciá que me voy adherir, ella me dice mire usted está en campaña yo tengo este problema, quiero que usted le haga reflexionar (a Antonio Parada) que le hable, y le dije, no me voy a meter y si tenía los papeles que denuncie y yo me iba a adherir”, agregó.

Sosa aseguró que durante su desempeño como funcionaria municipal no supo de alguna denuncia referida al caso ítems fantasmas más allá de las denuncias que fueron realizadas por Valeria Rodríguez.

“No tuve conocimiento de hechos relacionados al presente caso, durante el ejercicio de sus cargos en el municipio de Santa Cruz no tuve conocimiento de irregularidades concretamente de Recursos Humanos. Todas las denuncias se presentaban en la Secretaría de Transparencia, ellos le dan el seguimiento, también la Secretaría Jurídica, así de manera específica sobre ítems fantasmas no tuve conocimiento, solo llamada que me hizo la Sra. Valeria Rodríguez Paz, pero no me hizo llegar ningún documento físico ni a la secretaria de Transparencia, siendo que estuve cuatro meses más en mi cargo como alcaldesa interina”, agregó.

En otra de sus respuestas, la exalcaldesa informa que conoció en 2008 a Antonio Parada Vaca, pero que no tuvo más que una relación laboral con él y que nunca, durante el tiempo que estuvo en la Alcaldía, conoció alguna denuncia en su contra.

“Si lo conozco, lo conozco desde el 2008 (…) Antonio Parada Vaca era una persona callada y de muy bajo perfil, después del 2009 el asciende a director de Recursos Humanos, pero él nunca participaba en los gabinetes, si mal no recuerdo Antonio Parada dependía de la Secretaría de Administración y Finanzas, el fungió como director de Recursos Humanos hasta febrero del 2018, durante mi cargo como secretaria de Parques no supe de ninguna denuncia e irregularidad del Sr. Antonio Parada, con él tomaba contacto telefónico no recuerdo el número de teléfono, me invitó a su boda el año 2017 aproximadamente, yo asistí por formalidad, ese año era concejal, había un grupo donde invito a varios secretarios de la Alcaldía”.