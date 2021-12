Sosa se someterá a investigación de la Fiscalía: “Estoy y seguiré estando en Santa Cruz”

Tras conocerse que la exalcaldesa Angélica Sosa ha sido citada a declarar en calidad de testigo por la Fiscalía en el caso ítems fantasmas, este sábado la exautoridad compartió un post en las redes sociales en el que descarta salir del país.

“Quiero decirle a mi pueblo, de frente como siempre lo he hecho, que estoy y seguiré estando en Santa Cruz, no me voy a ir”, escribió Sosa en Facebook.

Sosa agregó que se someterá a la investigación que lleva adelante la Fiscalía por el caso ítems fantasmas, proceso que fue iniciado tras la denuncia pública de la exesposa del director de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña sobre supuestos 800 ítems fantasma.

“Lo he manifestado públicamente, me someto y me someteré a toda investigación de cualquier clase”, agregó la exautoridad.

La exalcaldesa pide también una investigación profunda que permita esclarecer la denuncia que investiga el Ministerio Público y a la que se adhirió el municipio cruceño.

“Todas las noches duermo tranquila, por ello no tengo temor a ningún proceso”.