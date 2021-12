Una cantante señaló al actor de «Sex and the City» Chris Noth por agresión sexual: ya son cuatro las mujeres que lo acusan

Lisa Gentile aseguró que el artista la acosó en Nueva York, y se suma a la lista de víctimas que lo exponen públicamente

Otra mujer señaló públicamente este jueves de agresión sexual al actor estadounidense Chris Noth, el famoso Mr. Big de la serie Sex and the City.

La cantante y compositora Lisa Gentile aseguró en una rueda de prensa virtual que en 2002 Noth la acosó en Nueva York. De acuerdo con Gentile, el actor -que era su conocido- insistió en entrar a su apartamento después de darle un aventón en carro.

“Él comenzó a besarme casi que de inmediato”, afirmó Gentile. “Después él se inclinó y me empujó con fuerza hacia él”, agregó la cantante que dijo sentirse incómoda y haber rechazado sus intentos.

“Entonces él se puso más agresivo y puso sus manos en mis senos y comenzó a apretarlos con fuerza sobre mi camisa”.

Gentile indicó que Noth llevó sus manos hacia su pene. “Finalmente logré empujarlo y salir de su control y gritarle ‘No, no quiero esto’”, continuó.

La cantante aseveró que el actor la insultó y la amenazó con “acabar su carrera” si ella contaba lo ocurrido.

Gentile no podrá acusar a Noth ante la justicia debido a que la denuncia data de 2002, por lo que está prescrita de acuerdo con el marco legal del estado de Nueva York, informó su abogada Gloria Allred.

Sin embargo, Allred dijo que espera que una ley, que será analizada el próximo mes en Nueva York, permita abrir una ventana de un año para que las víctimas de abuso sexual puedan presentar demandas incluso si de acuerdo con los estatutos de limitación están prescritas.

La semana pasada dos mujeres declararon a la publicación especializada The Hollywood Reporter que Chris Noth abusó sexualmente de ellas.

Una de ellas afirmó que Noth la violó en 2004 en su apartamento en West Hollywood, en tanto que la otra dice que salió con él en 2015 y que, tras invitarla a su apartamento, se puso agresivo. Otra mujer contó a otra publicación que fue agredida sexualmente por él en 2010.

Chris Noth, de 67 años, ha negado las acusaciones.

“Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días —’no’ siempre significa ‘no’ — esa es una línea que no crucé”, dijo Noth en una declaración a la revista.

Las actrices Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, colegas de Sex and the City, emitieron el lunes un breve comunicado solidarizándose con las mujeres que denunciaron a Noth.

“Apoyamos a las mujeres que se han pronunciado y han compartido sus dolorosas experiencias”, dice la declaración firmada por las tres actrices. “Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las elogiamos por ello”.

El actor viene de figurar en el primer capítulo de And just like that…, recién estrenada secuela de la popular serie, interpretando de nuevo a Mr. Big.

Debido a estas acusaciones, Chris Noth ya no será parte de la serie The Equalizer de CBS.

Universal Television y CBS anunciaron conjuntamente el lunes que Noth deja de ser parte de la filmación “con efecto inmediato”.

Noth ha interpretado a un ex director de la CIA en The Equalizer, protagonizada por Queen Latifah. Noth aparecerá en al menos un próximo episodio.

(Con información de AFP y AP)