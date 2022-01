Adele presenta su nuevo video “Oh My God”

El clip de Oh My God ya está disponible en todas las plataformas digitales y va con altas expectativas

La superestrella mundial Adele lanza un nuevo video del single «Oh My God», perteneciente a su último y galardonado álbum 30. El clip reúne a Adele con el director de video Sam Brown, quien dirigió su video de 2010 para «Rolling In The Deep». La energía y el movimiento del video subrayan el tono inmediato y sensual de la canción cuando Adele afirma: «Sé que está mal, pero quiero divertirme».

30, el cuarto y último álbum de estudio de Adele, sigue liderando las listas de éxitos de todo el mundo y está oficialmente certificado 3x Platino en Estados Unidos y 2x Platino en el Reino Unido, Irlanda, Francia y Corea. Lanzado en noviembre pasado, 30 es el álbum más vendido de 2021 y en Estados Unidos. Ha sido el número 1 en la lista de ventas de álbumes principales de Billboard durante 7 semanas. Es el álbum más vendido de 2021 y el único álbum que vendió más de un millón de copias en ventas de álbumes puros. El single principal del álbum, «Easy On Me», es un éxito mundial y ha ocupado el puesto número 1 en la lista Hot 100 de Billboard durante 8 semanas.

«Easy On Me» es actualmente la canción número 1 en la radio Top 40 de EE. UU. por sexta semana consecutiva, superando el mejor récord anterior de Adele con «Rolling In The Deep» (había alcanzado 5 semanas en 2011). Tras su lanzamiento, «Easy On Me» fue la canción más escuchada en las radios de EE. UU. y la pista más reproducida en una sola semana.

Adele dará inicio a su residencia previamente anunciada en Las Vegas, Fin de Semana con Adele, el 21 de enero de 2022 en The Colosseum of Caesars Palace Hotel.

Sigue a Adele en:

Twitter: https://twitter.com/Adele

Instagram: https://instagram.com/adele