Alcalde de La Guardia pide a Camacho trabajar y dejar de hacer política con la idea de federalismo

Dijo que la mayoría de alcaldes de los municipios cruceños están preocupados en hacer gestión y trabajar por sus habitantes, mientras que Camacho viaja a otros departamentos a hacer política con la idea de federalismo.

Fuente: ABI

Rufino Correa, alcalde del municipio de La Guardia, Santa Cruz, instó este lunes a Luis Fernando Camacho a trabajar por el departamento, dejar de hacer política con su idea de federalismo y comenzar a cumplir sus ofertas hechas durante su campaña electoral.

“Eso es lo que cuestionamos nosotros, está haciendo política con su federalismo; pero, no puede ni hacer gestión para Santa Cruz, pero está haciendo política, no se preocupa por Santa Cruz. Fernando Camacho preocúpese por Santa Cruz, queremos una nueva Santa Cruz; hasta la fecha, no ha hecho gestión” cuestionó.

“Hasta la fecha, nosotros en ningún distrito o municipio, hemos tocado ese tema (federalismo), porque nosotros estamos con la gestión. No queremos federalismo; ahorita, yo no tengo la camiseta de mi partido, sino la camiseta de mi municipio y tengo que trabajar por mi municipio las 24 horas y así debería hacerlo él (Fernando Camacho), trabajar por Santa Cruz y dejar de hacer política”, manifestó.

Lamentó que hasta la fecha la Gobernación de Santa Cruz no haya prestado ayuda a municipios que fueron afectados por las constantes precipitaciones pluviales.

“En mi municipio, que estamos cerca de la ciudad de Santa Cruz, necesitamos electrificación, mantenimiento de caminos, eso tiene que hacerlo él (Camacho). Por las lluvias, estamos totalmente deshechos, nosotros trabajando también con lo que tenemos, pero necesitamos maquinaria, necesitamos arreglar eso para que los vecinos puedan llegar a la ciudad”, señaló.