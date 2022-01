Bloques generan fricciones al interior del MAS, dicen que el «choquehuaquismo» fracciona

La exvicepresidenta del MAS dijo que lo valorable de Choquehuanca es que estuvo en el partido desde su fundación, que no es un «paracaidista», aunque le recuerda que se sirvió durante más de una década del partido gobernante.

Fuente: ANF

La exvicepresidenta de la dirección nacional del Movimiento al Socialismo, Concepción Ortiz, cuestionó la conformación de “bloques” que apuntan a “fraccionar” y “dividir” al interior del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

Ortiz reconoció que al interior del MAS se habla de diferentes bloques como el del presidente Luis Arce, del vicepresidente David Choquehuanca y del expresidente del Estado y presidente del partido, Evo Morales.

Incluso apunta a bloques como Columna Sur del que forma parte la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra y el actual ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Para Ortiz es un bloque que no es fundador del MAS, “pero tiene su cuota de poder, tiene un ministerio”, dijo en declaraciones a ANF.

“¿Cuántas personas aglutina esta Columna Sur? ¿Qué trabajo político ha hecho? hay gente que trabajamos desde la fundación del MAS, nosotros no buscamos cargos, si se da la posibilidad ahí estamos”, sostuvo al cuestionar que este grupo tenga cargos en el gobierno.

También apuntó a un bloque denominado “Generación Evo” que llegó a su auge cuando Evo Morales estaba en la presidencia y en ese tiempo lo elogiaban, pero cuando dejó el poder se “olvidaron”, eso no es “compromiso ideológico”, afirmó.

“Cuando el hermano Evo Morales estaba en ejercicio de la presidencia, ucha, Generación Evo era pues lo máximo, igual tenía su representación en diputados, tenía viceministros, tuvieron espacios de poder, dejó de ser presidente en el golpe y ahora quién dice que era Generación Evo”, cuestionó Ortiz.

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, manifestó que estos bloques no serán reconocidos por el Movimiento al Socialismo, porque son grupos que nacen con intereses personales y sectoriales con el único propósito de fraccionar a las organizaciones. «Ningún bloque será reconocido», dijo en una entrevista a radio Compañera.

Choquehuanca no es ningún paracaidista, pero también se ha servido del MAS

En relación al “bloque Choquehuanca”, la exdirigenta nacional señaló que esta corriente “fracciona” al MAS, que, aunque en democracia todos tienen derecho a organizarse “lo que no debemos hacer es fraccionar, dividir, porque se hace favor a los opositores”.

Ortiz dijo que es valorable que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, estuvo en el MAS desde su fundación, “no es cualquier paracaidista”, aunque también cree que se “sirvió del MAS” al haber ocupado el cargo de canciller durante una década sin dar la oportunidad a otras personas.

En esos términos expresó su desacuerdo con el vicepresidente del MAS Gerardo García quien desahució el futuro político del “bloque Choquehuanca”. Manifestó que todas las fracciones que se alejaron del partido para crear su propia organización política fracasaron.

Ejemplificó el caso de Román Loayza y Alejo Veliz, de quienes dijo intentaron crear su proyecto político, pero fracasaron; dijo que lo mismo sucederá con el actual gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, “va a llegar hasta ahí, pero ahí termina su carrera; lo mismo con Félix Patzi”, detalló.

Manifestó que si Choquehuanca avanza en esa línea “lo mismo va a pasar, si lo quiere hacer que lo haga, esto no va a llegar a nada. Él nunca ha sido dirigente sindical, él ha sido simplemente un técnico que ha apoyado políticamente, orgánicamente, pero nunca ha sido un dirigente de base”, sostuvo.

“El hermano Choquehuanca, cuántos años ha estado de canciller, ha trabajado buen tiempo”, sostuvo, al observar que no solo unos cuántos debieran estar ocupando cargos, sino que hay muchos en el MAS que también pueden ocupar puestos. “Si me he servido también hay que dar la oportunidad a otros”, acotó Ortiz.

El fin de semana, Morales informó que en la reunión del Pacto de Unidad decidieron vetar los bloques que promuevan a alguno de los líderes de ese partido.

“Nosotros nunca instruimos, nunca dijimos a ningún compañero que vaya a hacer campaña por Evo, Evo presidente. Lucho también aclaró nunca, pero sospechosamente aparece Bloque Choquehuanca, David Presidente, error garrafal”, aseguró Morales en radio Kawsachun Coca.

Por otra parte, Ortiz identificó que en el gobierno hay quienes no estuvieron en la fundación del MAS, estuvieron en otros partidos políticos, pero “ahora se vienen al MAS y son los mandamases del MAS”, protestó.

“Vemos pues en nuestras narices cuántos invitaditos tenemos, cuántos que ni siquiera son militantes del MAS, por eso tienen en sus direcciones gente que no es comprometida con el MAS, ni con el pueblo boliviano. Eso preocupa”, insistió en los cuestionamientos.

La exvicepresidenta del MAS planteó la necesidad de llevar adelante congreso de unidad, de análisis y evaluación sobre las razones por las que se están creando estos bloques y los problemas de división que enfrentan las organizaciones y el MAS en algunas regiones.

“De todo esto se tienen que hacer análisis político para corregir algunas equivocaciones que podamos tener”, afirmó.

Dijo que debe quedar claro que hay una sola estructura orgánica del Movimiento al Socialismo, es decir, que hay una sola dirección nacional a la cabeza del expresidente de Bolivia, Evo Morales.

“No puede haber esos fraccionamientos. Yo estoy con el presidente, yo con el vicepresidente y no con el expresidente, por algo hay la dirección nacional que está a la cabeza del hermano Evo, quieran o no quieran; les guste o no les guste”, manifestó.

Arce tiene que valorar quiénes dieron la cara en el “golpe de Estado”

Ortiz al comentar sobre el gabinete de ministros dijo que el mandatario tiene que valorar quiénes dieron la cara en el periodo del “golpe de Estado”, criticó que de los que dieron la cara pocos están en la administración de Arce.

Comentó que el propio presidente Luis Arce asegura de que hubo “golpe”, en consecuencia, tiene que valorar quiénes dieron la cara, quiénes defendieron el proceso de cambio, quiénes estuvieron haciendo frente al gobierno de Jeanine Áñez haciendo interpelaciones y reclamando “pocos comprometidos hemos estado”, afirmó.

Por ejemplo, “Franklin Flores fue un candidato a gobernador perdedor, pero ha sido premiado”, manifestó, aunque no quiso dar otros nombres.