Bolívar regresó de Colombia para alistar su debut en el Apertura y la Libertadores

La academia paceña estuvo dos semanas en Bogotá, donde jugó dos partidos amistosos.

Carlos Jordan Paz

Bolívar está de nuevo en casa. El plantel celeste regresó al país este sábado en la madrugada luego de estar dos semanas en Bogotá, donde hizo un corto periodo de pretemporada para encarar el torneo Apertura y la Copa Libertadores.

En la capital colombiana, el equipo que dirige el brasileño Antonio Zago jugó dos amistosos. Lo hizo ante Independiente Santa Fe y Equidad. Tenía planificado un tercero pero lo suspendió porque varios de sus jugadores dieron positivo por Covid-19.

Los celestes debutarán en el torneo Apertura de la División Profesional el próximo 6 de febrero ante Blooming en el estadio Tahuichi Aguilera. Tres días después debe visitar a Deportivo Lara de Venezuela por la primera fase de la Copa Libertadores.

Zago no podrá contar hasta el 1 de febrero con jugadores de su plantilla que están en la selección. Es el caso de Diego Bejarano, José Sagredo, Leonel Justiniano y Bruno Miranda.

Tampoco, y de forma definitiva, con el volante Erwin Saavedra, quien fue transferido al club z Mamelodi Sundowns FC de Sudáfrica por 800.000 dólares.

Para encarar la temporada, Bolívar fichó al joven delantero Javier Uzeda (ex Always Ready), el lateral José Sagredo (ex The Strongest), el volante brasileño Francisco Costa (ex Querétaro de México), el mediocampista argentino Patricio Rodríguez (ex Wilstermann) y el volante ofensivo Carlos Melgar (ex Royal Pari).