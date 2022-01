Camacho: “La DEA le pisa los talones a Evo”

El gobernador cruceño afirmó que siempre dirá las cosas de frente y como son, y que nadie lo va a callar porque el pueblo conoce la gestión que se está realizando en favor del departamento.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ante los medios de comunicación se refirió a las acusaciones en su contra por parte del Movimiento Al Socialismo, al que calificó como una publicación incoherente y vergonzosa, afirmando que existe una preocupación justificada dentro del MAS porque “la DEA le está pisando los talones a Evo Morales”, aseveró

Aseguró que el MAS nunca pudo comprar su conciencia. “Saben que no me voy a vender, menos me voy a callar, porque no han podido encontrarme nada; yo he llevado una vida recta lo cual es el mejor legado para mis hijos”, señaló la primera autoridad departamental al reiterar que existe mucha ignorancia dentro del MAS, y no duda que quien lo haya escrito haya sido el propio Evo Morales.