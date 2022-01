Camacho prioriza la transparencia, la disminución de la burocracia y la mayor ejecución presupuestaria

“Estado de situación del departamento”, ante la Asamblea Legislativa Departamental.

Gestión. El gobernador resaltó la reducción de las Secretarías, de 12 a 8, y la limitación de los gastos en celulares y en el uso privado de movilidades para las autoridades departamentales, así como la prohibición de la imagen del primer servidor público en las oficinas de la institución.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El gobernador Luis Fernando Camacho, en su presentación del “Estado de situación del departamento de la Gestión 2021” del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz ante la Asamblea Legislativa Departamental, en el inicio del periodo legislativo, afirmó que el año pasado ha sido difícil, principalmente por la fase de transición, al terminar una administración de 15 años, y el ingreso de nueva gente y con diferente visión de ver y de hacer política y gestión.

“Hemos llegado al Gobierno Departamental con gente nueva, mucha de ella sin experiencia en la función pública, pero armados de un amor y un compromiso sin límites por Santa Cruz y su gente”, añadió, y se refirió que se conformó un equipo técnico pequeño, compenetrado y comprometido, que ha permitido construir un gobierno eficiente y trabajador.

A ello se sumó que se tuvo que afrontar la segunda, tercera y cuarta ola de la pandemia del COVID-19, respectivamente, además de la emergencia de los incendios, y otros desastres naturales como sequías, heladas e inundaciones.

Resaltó que la primera decisión al asumir este gobierno departamental fue disminuir el número de Secretarías, de 12 a 8, reduciendo así la burocracia, los funcionarios, el personal de apoyo y los privilegios a los que estaba acostumbrada la vieja política. También se eliminó el uso de celulares pagados por la Gobernación, y se limitó el uso de vehículos oficiales al Gobernador y los Secretarios.

Del mismo modo, mediante Decreto se prohibió el uso de la imagen del Gobernador en las oficinas, obras y carteles, argumentando que no es decente utilizar los recursos de todos los cruceños para promocionar la imagen de una autoridad.

Un resultado concreto de estas medidas es que el gasto corriente 2021 fue menor al de 2020. Es decir, en 2021 se ejecutó el 83.88% del presupuesto de la Gobernación, cifra superior 2020 y 2019. “¡Eso demuestra la gestión, no los discursos”, ponderó Camacho.

Se implementaron políticas de transparencia y contra la corrupción, retransmitiendo en directo por redes sociales los actos de las licitaciones que impliquen participación de los ofertantes. Y en entre estas, se detectó que se habían utilizado recursos de los cruceños administrados por la Gobernación para el pago de propaganda política por el partido que gobernó el departamento por 15 años.

Economía y salud, las prioridades…

Con el fin de reactivar la economía cruceña y crear fuentes de empleo, se priorizó y agilizó la inversión pública, logrando en 2021 ejecutar Bs 78 millones más en inversión pública que en 2020, representando un 35% más, todo ello en la entrega de tramos de carreteras, líneas de tendido eléctrico y otras infraestructuras para beneficio de las provincias y los cruceños.

En salud, desde que se asumió la gestión la prioridad fue enfrentar la pandemia del COVID-19 y atender las necesidades de los ciudadanos, bajo el objetivo de que ningún cruceño muera sin haber recibido una atención adecuada.

Para ello, se aumentaron de forma considerable las camas de terapia intensiva COVID de los hospitales de tercer nivel, pasando de 28 respiradores a 51, un 82.14% más.

Y se mantuvieron durante todo el año los 320 contratos de personal sanitario que atiende las terapias COVID, financiados con recursos propios de la Gobernación; y se puso en marcha en el Hospital San Juan de Dios una planta de oxígeno que está disponible para todos los municipios cruceños.

Todas estas medidas han permitido que en esta cuarta ola el sistema de salud no haya colapsado, gracias también a que se han multiplicado los centros de vacunación en la ciudad capital y las provincias, haciendo que se hayan aplicado más 3 millones de dosis de vacunas anticovid, siendo Santa Cruz el departamento del país con más inmunizados.

En este punto, la primera autoridad del departamento reconoció que el Gobierno Nacional ha cumplido con la provisión de las vacunas, haciendo innecesaria su compra por parte de la Gobernación.

En resumen, en materia de salud el año 2021 se ha destinado a los hospitales de tercer nivel, -que son responsabilidad de la Gobernación- Bs 54 millones más que en 2020, cifra que representa un 17% más.

Entre otros temas, el Gobernador se refirió a la lucha contra los incendios forestales, principalmente en la Chiquitania, rindiendo homenaje a una funcionaria que falleció en este trabajo, en el aumento de los ingresos por recaudación impositiva departamental, y en la reducción de los gastos en celulares y en movilidades para las autoridades departamentales, entre otros, y también reclamó que no se haya instalado la Comisión Agraria Departamental (CAN), por trabas del Gobierno nacional, y de la justicia que no dio curso a la misma.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, hizo énfasis en las 30 leyes aprobadas por el legislativo departamental, a un promedio de 1 por semana, considerando la gestión que se inició en los primeros días de mayo pasado.