De 23 parlamentarios reportados como ‘no vacunados’, seis ya acudieron a recibir la primera dosis

Entre ellos figura el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La mayoría de los asambleístas que no quieren vacunarse pertenecen al MAS

Marco Antonio Chuquimia

Un total 23 parlamentarios de los tres partidos con presencia en la Asamblea Legislativa no habían recibido alguna de las dosis de vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, este viernes se pudo conocer que seis ya acudieron a los centros de vacunación entre el 7 y el 12 de enero.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Salud, los seis legisladores que ya se vacunaron son Andrónico Rodríguez Ledezma, presidente del Senado y senador titular por el MAS en Cochabamba; Jorge Yucra Zarate, diputado titular de la circunscripción 3 por el MAS, Chuquisaca; Bernardo Poca Terrazas, diputado suplente por el MAS, Cochabamba; Juan Zurita Escalera, diputado uninominal de la circunscripción 26 por el MAS, Cochabamba y Gilmar Huarachi Huarachi, senador suplente por el MAS, Oruro. Por los opositores ya se vacunó Tania Cayoja Alcon, diputada suplente por Comunidad Ciudadana (Oruro).

En total son seis que ya recibieron la primera dosis y quedan 17 legisladores que se resisten a acudir a los centros de vacunación. De esta cifra global, 13 son asambleístas del MAS y suman cuatro opositores quienes no figuran en las listas de vacunados del ministerio de Salud.

El 7 de enero pasado, EL DEBER informó que 24 legisladores no habían recibido la vacuna, aunque una diputada de Comunidad Ciudadana aclaró que el número de su carnet de identidad estaba mal registrado en su partido y la nómina quedó en 23.

Ese mismo día, los diputados Zurita, Yucra y Huarachi fueron a vacunarse; el primero recibió AstraZeneca y sus dos colegas Sinopharm.

El lunes 10 de enero, Andrónico Rodríguez recibía la vacuna AstraZeneca lo mismo que su correligionaria Tania Cayoja; finalmente, el 12 de enero, el diputado Poca se vacunó con Sinopharm.

El resto, 17 asambleístas no están registrados en el ministerio de Salud y esta semana no hubo sesiones en el Parlamento, por tanto, los diputados y senadores no llegaron a La Paz y se prevé que la siguiente semana pueden declararse sesiones virtuales ante el alto número de contagios entre los parlamentarios.