Del grupo de la muerte, un millón de dólares, 4 torneos y un clásico raro

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La temporada 2022 del fútbol boliviano comenzará en febrero y tendrá cuatro torneos. Dos de ellos repartirán a 500 mil dólares cada uno. El consejo de la División Profesional aprobó ayer el fixture del primer certamen, el Apertura, que se disputará en dos series; uno de esos grupos es de la muerte. También se definieron los clásicos del año: el Always Ready-Real Santa Cruz es el más peculiar de todos.

Al margen de las siete fechas que jugará cada club en condición de local, se disputarán clásicos interseries. Las llaves son: Bolívar vs. The Strongest, Oriente Petrolero vs. Blooming, Wilstermann vs. Aurora, Independiente vs. Universitario, “U” de Vinto vs. Palmaflor, Guabirá vs. Royal Pari, Real Tomayapo vs. Nacional Potosí y Always Ready vs. Real Santa Cruz. De todos esos duelos, se destaca el choque entre el subcampeón y el undécimo del torneo anterior.

En cuanto a premios, el campeón del torneo Apertura, que arrancará el próximo mes, clasificará como Bolivia 1 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. El segundo tendrá el Bolivia 1 en la Copa Sudamericana del siguiente año.

Para el Clausura, que se disputará bajo la modalidad de todos contra todos, el campeón irá como Bolivia 2 a la Libertadores 2023 y el segundo será Bolivia 3 en la fase inicial de ese mismo certamen internacional.

La Copa Bolivia, que se disputará por primera vez, tendrá dos premios. En lo deportivo el campeón será Bolivia 2 en la Copa Sudamericana, además de hacerse acreedor a 500 mil dólares.

Los restantes premios a copas internacionales serán asignados a los equipos mejor acumulados en la tabla acumulada de la temporada 2022.

El cuarto torneo será la Supercopa. Después de dos décadas, el fútbol boliviano tendrá un campeón anual. La Supercopa se jugará entre los ganadores del Apertura y Clausura, Copa Bolivia y el mejor ubicado de la tabla del año. El vencedor se llevará 500 mil dólares. Además, habrá un trofeo rotativo.