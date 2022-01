Diputada Campero: Chávez admite injerencia en el TSE para el fraude

Fuente: paginasiete.bo

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero consideró que el procurador Wilfredo Chávez admitió que ejercía “injerencia en el TSE” cuando era parte del Gobierno de Evo Morales, lo que a su juicio allanó el presunto fraude en las elecciones de 2019.

“El abogado de Evo Morales y procurador admite su injerencia en el TSE cuando era viceministro. Otra muestra más de la coordinación entre el MAS y el TSE para efectuar el fraude electoral de 2019”, escribió la legisladora opositora.

En una entrevista en la red Gigavisión, el actual procurador del Estado admitió que no figura como militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el registro del Órgano Electoral.

En ese contexto, reveló que cuando era viceministro de Seguridad Ciudadana llamaba al entonces vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas sobre su inscripción de militancia.

“A los que estábamos con esta segunda inscripción, por el sistema no han depurado y por eso en el momento aparezco como no militante. Hablé con el señor Costas antes de las elecciones de 2019 y le dije: ‘Oye, esto ha pasado’. Me dijo: ‘Vamos a abrir el libro, no ha habido esta apertura porque ha habido el cambio, ha habido el golpe”, contó Chávez.

Chávez es centro de críticas y legisladores de oposición por sus recientes declaraciones sobre el incremento de casos de coronavirus en Santa Cruz que a su juicio son producto de una conspiración contra el Gobierno.

Argumentó que el paro contra la ley antilegitimación generó esa situación.